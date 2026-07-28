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28 июля 2026 в 03:49

Дело Лерчек о незаконных валютных операциях передали другому судье

Лерчек (Валерия Чекалина) Лерчек (Валерия Чекалина) Фото: Иллюстрация NEWS.ru
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Материалы уголовного дела в отношении блогера Валерии Чекалиной, известной как Лерчек, передали другому федеральному судье Гагаринского районного суда Москвы, передает ТАСС. Дальнейшее рассмотрение дела будет вести судья Алишер Ларин.

Материалы в отношении обвиняемой передали судье Ларину Алишеру Анатольевичу, который продолжит рассматривать уголовное дело Чекалиной, — сказал источник.

Ранее прокуратура попросила изменить меру пресечения Лерчек на домашний арест. Основанием для обращения в суд стала покупка блогером билетов в Санкт-Петербург.

До этого стало известно, что Лерчек арендовала дом в коттеджном поселке под Новой Ригой за 180 млн рублей. Новое жилье находится всего в нескольких сотнях метров от прежнего дома блогерши. На заседании суда адвокаты Лерчек заявили, что владелец недвижимости не возражает против проживания в доме семьи блогера.

Тогда же говорилось, что Лерчек 10 июля пропустила важное судебное заседание. В этот день суд планировал рассмотреть актуальный вопрос о возобновлении уголовного процессапо делу о незаконном выводе более 250 млн рублей на счета в ОАЭ.

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Дело Лерчек о незаконных валютных операциях передали другому судье
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