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28 июля 2026 в 03:02

В России указали на роль Запада в ядерной напряженности

Постпред РФ при ООН Гатилов обвинил Запад в дестабилизации режима ЯО

Фото: Shutterstock/FOTODOM
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США, Германия и Великобритания дестабилизируют международный режим ядерного нераспространения, заявил РИА Новости постоянный представитель России при ООН в Женеве Геннадий Гатилов. По его словам, государства НАТО стремятся обеспечить себе военное превосходство в ущерб безопасности других стран.

Особая роль в дестабилизации ситуации принадлежит западной ядерной «тройке» (США, Великобритания, Франция), пытающейся переложить ответственность за ситуацию то на Россию, то на Китай, то на КНДР с Ираном. Получается это неубедительно и, надо прямо сказать, вызывающе, учитывая политику самих стран Запада, — сказал Гатилов.

Дипломат отметил, что международный режим нераспространения ядерного оружия сейчас проходит серьезное испытание на прочность. По его мнению, причиной этого является политика стран НАТО, направленная на достижение военного преимущества.

Ранее Служба внешней разведки России заявила, что текущие научные работы ядерно-оружейной направленности в Германии вызывают обеспокоенность у одной из ключевых стран НАТО. По данным СВР, западные союзники Берлина обращают внимание на масштаб исследований в области ядерной и нейтронной физики, специального материаловедения и физики ударных волн.

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