ФРГ ведет ядерные исследования в бывших центрах Гитлера РИА Новости: ФРГ работает над ЯО в тех же центрах, что и при Гитлере

Германия проводит исследования в области ядерного оружия, в том числе в университетах, которые более 80 лет назад были задействованы в ядерной программе при Адольфе Гитлере, передают РИА Новости. Ранее Служба внешней разведки России заявила, что текущие научные работы ядерно-оружейной направленности в Германии вызывают обеспокоенность у одной из ключевых стран НАТО.

По данным СВР, западные союзники Берлина обращают внимание на масштаб исследований в области ядерной и нейтронной физики, специального материаловедения и физики ударных волн. В исследованиях участвуют 30 немецких университетов. В их числе Технологический институт Карлсруэ, Рурский университет в Бохуме, Мюнхенский университет Людвига-Максимилиана, Рейнско-Вестфальский технический университет Ахена и Берлинский технический университет. Практические эксперименты проводятся на шести исследовательских ядерных реакторах, расположенных в этих учебных заведениях.

Ранее эксперты НАТО предположили, что Германия способна создать действующее ядерное устройство в течение года, говорилось в сообщении пресс-бюро Службы внешней разведки России. По данным СВР, военные специалисты оценивают возможность создания такого устройства без проведения испытаний.