Проблемы с бензином в России
Чемпионат мира по футболу – 2026
Атака США на Венесуэлу
21 июля 2026 в 06:07

ФРГ ведет ядерные исследования в бывших центрах Гитлера

РИА Новости: ФРГ работает над ЯО в тех же центрах, что и при Гитлере

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Подписывайтесь на нас в MAX

Германия проводит исследования в области ядерного оружия, в том числе в университетах, которые более 80 лет назад были задействованы в ядерной программе при Адольфе Гитлере, передают РИА Новости. Ранее Служба внешней разведки России заявила, что текущие научные работы ядерно-оружейной направленности в Германии вызывают обеспокоенность у одной из ключевых стран НАТО.

По данным СВР, западные союзники Берлина обращают внимание на масштаб исследований в области ядерной и нейтронной физики, специального материаловедения и физики ударных волн. В исследованиях участвуют 30 немецких университетов. В их числе Технологический институт Карлсруэ, Рурский университет в Бохуме, Мюнхенский университет Людвига-Максимилиана, Рейнско-Вестфальский технический университет Ахена и Берлинский технический университет. Практические эксперименты проводятся на шести исследовательских ядерных реакторах, расположенных в этих учебных заведениях.

Ранее эксперты НАТО предположили, что Германия способна создать действующее ядерное устройство в течение года, говорилось в сообщении пресс-бюро Службы внешней разведки России. По данным СВР, военные специалисты оценивают возможность создания такого устройства без проведения испытаний.

Европа
Германия
ядерное оружие
разработки
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Бунт украинцев и «кровавая» отставка Сырского: новости СВО к утру 21 июля
В МИД назвали угрозу после атаки на главного инженера ЗАЭС
Мирошник назвал число погибших и пострадавших от обстрелов ВСУ за неделю
В союзной России стране навсегда отменили президентские выборы
Песков рассказал, как часто Путин выходит на лед
В МИД России указали на новую форму западного колониализма
Художник развеял один из главных мифов о татуировках
НАТО столкнулось с дефицитом хлопка для производства боеприпасов
Врач объяснила, почему постельное белье нужно менять каждые 10 дней
Психолог объяснила, как бороться со страхом принятия решений
Военный раскрыл детали обороны ВСУ в Вольном с растяжками и минами
Беспилотник врезался в многоквартирный дом во Владимире
Онколог назвала неочевидный симптом опухоли
Боец «Востока» рассказал о форсировании реки Гайчур
Турэксперт ответила, как выбрать направление для отпуска и не переплатить
ФРГ ведет ядерные исследования в бывших центрах Гитлера
В России подешевел один вид мяса
Психолог объяснила, почему после 40 лет трудно найти друзей
Банки подняли ставки по вкладам: где в 2026 году заработать до 20%
Сорвали морские поставки грузов для ВСУ: успехи ВС РФ к утру 21 июля
Дальше
Самое популярное
Трусова впервые вышла в свет с мужем и годовалым сыном
Спорт

Трусова впервые вышла в свет с мужем и годовалым сыном

Мощная атака на Москву ночью 20 июля: разрушения и раненые, что известно
Москва

Мощная атака на Москву ночью 20 июля: разрушения и раненые, что известно

Новые правила строительства на даче с 2026 года: что можно, а что снесут
Семья и жизнь

Новые правила строительства на даче с 2026 года: что можно, а что снесут

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.