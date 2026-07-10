Лерчек попала в больницу и пропустит заседание суда по своему делу

Блогер Валерия Чекалина (Лерчек) во время рассмотрения уголовного дела о незаконном выводе из РФ более 250 млн рублей в Гагаринском суде города Москвы, 24 ноября 2025 года

Блогер Лерчек (настоящее имя — Валерия Чекалина) находится в Национальном медицинском исследовательском центре онкологии имени Блохина и не сможет лично присутствовать на важном судебном заседании в пятницу. В этот день суд планировал рассмотреть актуальный вопрос о возобновлении уголовного процесса по делу о незаконном выводе более 250 млн рублей на счета в ОАЭ, рассказал РИА Новости осведомленный участник процесса.

В четверг Чекалиной провели очередной сеанс таргетной терапии, она находится в НМИЦ онкологии имени Блохина и не сможет присутствовать на судебном заседании, — сказал собеседник агентства.

В феврале Лерчек родила четвертого ребенка, однако сразу после выписки из роддома была экстренно доставлена в реанимацию, где у нее диагностировали рак желудка четвертой стадии. Принимая во внимание диагноз, суд выделил уголовное дело в отношении блогера в отдельное производство и приостановил процесс до ее выздоровления.

Строгая мера пресечения в виде домашнего ареста была заменена обвиняемой на более мягкий запрет определенных действий. Помимо возобновления следственных действий, на повестке дня в пятницу также стоит вопрос об официальном изменении места жительства Чекалиной, поскольку у нее истек срок договора аренды дома.

Ранее возлюбленный блогерши Луис Сквиччиарини сообщил, что после восьмого курса химиотерапии Лерчек испытывает сильные боли в животе. По его словам, такой эффект возник из-за накопления препаратов в организме.