Росавиация сообщила о новом режиме работы двух аэропортов Москвы Росавиация: Внуково и Домодедово принимают и отправляют рейсы по согласованию

Московские аэропорты Внуково и Домодедово перешли на особый режим работы, передает пресс-служба Росавиации. Воздушные гавани принимают и отправляют рейсы по согласованию в целях обеспечения безопасности полетов, отметили в ведомстве.

Аэропорты Внуково и Домодедово принимают и отправляют рейсы по согласованию с соответствующими органами в связи с введением временных ограничений на использование воздушного пространства в районе авиагавани, — сказано в сообщении.

Ранее пресс-служба аэропорта Кольцово сообщила: рейсы из Самары, Хабаровска и Москвы были перенаправлены на запасные аэродромы в Тюмени и Челябинске из-за сильной грозы над Екатеринбургом. Непогода также существенно повлияла на городскую инфраструктуру. По информации мэрии, во всех восьми районах Екатеринбурга были зафиксированы падения деревьев и крупных веток.

До этого сообщалось, что транзитные полеты через московский авиаузел запрещены, полеты в районе московского авиационного узла могут выполняться на высоте до 4900 метров до 02:59 мск 12 августа. В Росавиации рассказывали, что соответствующие меры пришлось принять для обеспечения безопасности полетов.