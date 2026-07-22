Росавиация подтвердила изменение правил полетов над Москвой до 12 августа Росавиация подтвердила полеты в районе Москвы на высоты не больше 4900 метров

Транзитные полеты через московский авиаузел запрещены, полеты в районе московского авиационного узла могут выполняться на высоте до 4900 метров до 02:59 мск 12 августа, сообщили в Росавиации. Как рассказали в ведомстве, меры приняты для обеспечения безопасности полетов.

До 02:59 МСК 12 августа полеты в его границах могут выполняться только на высотах ниже эшелона 160 (около 4900 метров). Транзитные полеты через МАУ запрещены. Установленный с 20 июня временный режим, ограничивающий в ряде регионов Центральной России полеты в диапазоне высот от земли до 5200 метров легких и сверхлегких самолетов и гражданских беспилотных воздушных судов, продолжает действовать, — сказано в сообщении.

Ранее стало известно, что извещение пользователей воздушного пространства обнаружили в сборнике Центра аэронавигационной информации. Временные ограничения затрагивают работу главных воздушных гаваней столицы: Шереметьево, Внуково и Домодедово.

До этого ограничили полеты легких и сверхлегких самолетов, а также гражданских беспилотников на высоте до 5200 метров над Москвой. Новые правила также распространяются на большую часть Московской области и частично на Рязанскую, Тульскую, Калужскую, Тверскую, Ярославскую и Владимирскую области.