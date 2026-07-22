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22 июля 2026 в 08:24

Росавиация ограничила высоту полетов над Москвой

Росавиация снизила предельное эшелонирование самолетов над Москвой

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
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Росавиация ограничила максимальную высоту полетов гражданских самолетов в пределах Московского узлового диспетчерского района до эшелона 160, что соответствует примерно 4900 метрам, передает газета «Коммерсант». Соответствующее международное извещение NOTAM обнаружено в специализированном сборнике Центра аэронавигационной информации.

Меры приняты для обеспечения безопасности полетов, — заявили в Росавиации.

Аналогичный предел высоты введен также для полетов государственной и экспериментальной авиации в зонах гражданских аэродромов. В документе указано, что временные ограничения затрагивают работу главных воздушных гаваней столицы — Шереметьево, Внуково и Домодедово.

Дополнительно ведомство полностью запретило любые транзитные пролеты российских и иностранных авиакомпаний через данный воздушный сектор. Источники издания в авиационной отрасли отмечают, что инициатором новых правил выступило Министерство обороны России. До этого решения при прибытии в московскую зону лайнеры снижались с гораздо больших высот, достигавших 8,5 тыс. метров.

Ранее стало известно, что в калининградском аэропорту Храброво оборудуют пассивную систему защиты от атак беспилотников. Согласно приведенным данным, на выполнение работ направят 12,2 млн рублей.

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