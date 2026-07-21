Российский аэропорт потратит миллионы на «пассивный купол» от дронов

Российский аэропорт потратит миллионы на «пассивный купол» от дронов Аэропорт Калининграда оборудуют системой защиты от атак БПЛА за 12 млн рублей

В калининградском аэропорту Храброво оборудуют пассивную систему защиты от атак беспилотных летательных аппаратов, следует из материалов, опубликованных на сайте госзакупок. Согласно приведенным данным, на выполнение работ направят 12,2 млн рублей.

Выполнение работ по обустройству пассивной защиты административно-служебного здания с вышкой КДП (командно-диспетчерский пункт. — NEWS.ru) Калининградского центра ОВД от актов незаконного вмешательства с применением беспилотных воздушных судов, — говорится на сайте.

Контракт заключен с единственным поставщиком — индивидуальным предпринимателем Романом Осиповым, зарегистрированным в Республике Коми. Согласно условиям договора, завершить все работы подрядчик должен до 30 сентября 2026 года.

Ранее собщалось, что США рассматривает возможность закупки для Украины 40 портативных систем радиоразведки с функцией обнаружения беспилотников. Пентагон ищет потенциальных поставщиков оборудования, способного работать в диапазоне частот от 20 мегагерц до 8,5 гигагерца. В состав каждого комплекта должны входить высокоточные пеленгационные антенны и лицензии.