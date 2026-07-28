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28 июля 2026 в 03:43

Лерчек могут перевести под домашний арест

Прокуратура потребовала отправить Лерчек под домашний арест

Лерчек (настоящее имя — Валерия Чекалина) в представлении ИИ Лерчек (настоящее имя — Валерия Чекалина) в представлении ИИ Фото: Александра Погиба/Иллюстрация NEWS.ru/Cоздано ИИ
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Прокуратура просит изменить меру пресечения блогеру Валерии Чекалиной, известной как Лерчек, передают РИА Новости. Надзорное ведомство просит посадить ее под домашний арест.

Основанием для обращения в суд стала покупка блогером билетов в Санкт-Петербург. Валерия Чекалина проходит обвиняемой по делу о выводе более 250 млн рублей в Объединенные Арабские Эмираты с использованием подложных документов.

В феврале 2026 года блогер родила четвертого ребенка. На следующий день после выписки из роддома ее госпитализировали в онкологическую реанимацию. Позже у Чекалиной диагностировали рак желудка четвертой стадии.

В связи с заболеванием судебное производство по делу было приостановлено. В минувшую пятницу были подписаны постановления о его возобновлении, а также о назначении судебного заседания на 30 июля.

Ранее стало известно, что Лерчек арендовала дом в коттеджном поселке под Новой Ригой за 180 млн рублей. Новое жилье находится всего в нескольких сотнях метров от прежнего дома блогерши. На заседании суда адвокаты Лерчек заявили, что владелец недвижимости не возражает против проживания в доме семьи блогера.

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Лерчек могут перевести под домашний арест
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