Лерчек могут перевести под домашний арест

Прокуратура просит изменить меру пресечения блогеру Валерии Чекалиной, известной как Лерчек, передают РИА Новости. Надзорное ведомство просит посадить ее под домашний арест.
Основанием для обращения в суд стала покупка блогером билетов в Санкт-Петербург. Валерия Чекалина проходит обвиняемой по делу о выводе более 250 млн рублей в Объединенные Арабские Эмираты с использованием подложных документов.
В феврале 2026 года блогер родила четвертого ребенка. На следующий день после выписки из роддома ее госпитализировали в онкологическую реанимацию. Позже у Чекалиной диагностировали рак желудка четвертой стадии.
В связи с заболеванием судебное производство по делу было приостановлено. В минувшую пятницу были подписаны постановления о его возобновлении, а также о назначении судебного заседания на 30 июля.
Ранее стало известно, что Лерчек арендовала дом в коттеджном поселке под Новой Ригой за 180 млн рублей. Новое жилье находится всего в нескольких сотнях метров от прежнего дома блогерши. На заседании суда адвокаты Лерчек заявили, что владелец недвижимости не возражает против проживания в доме семьи блогера.