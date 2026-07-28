Абитуриентам в России напомнили о важном дедлайне в приемную кампанию

Абитуриентам в России напомнили о важном дедлайне в приемную кампанию Минобрнауки: согласия на зачисление по основному конкурсу примут до 5 августа

Абитуриенты, поступающие на программы бакалавриата и специалитета по основному конкурсу, должны подать согласие на зачисление до 12:00 мск 5 августа, передает ТАСС со ссылкой на Минобрнауки России. Указанные сроки распространяются на участников разных этапов приемной кампании, уточнили в ведомстве.

До 12:00 мск 1 августа принимаются согласия на зачисление от льготников, олимпиадников и поступающих на целевое обучение, до 12:00 мск 5 августа — от поступающих по основному конкурсу, — сказано в сообщении.

Ранее сообщалось, что Министерство науки и высшего образования России предложило создать онлайн-платформу для поступления в вузы. Она получит название «Университеты».

До этого в Минобрнауки России заявили: более 1,1 млн абитуриентов подали документы на поступление в российские университеты в рамках приемной кампании 2026 года. Наибольшей популярностью у поступающих традиционно пользуются направления, связанные с информатикой и вычислительной техникой. Также в топ попали педагогическое образование, медицина, инженерные специальности и технические науки.