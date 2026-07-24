Минобрнауки создаст онлайн-платформу для поступления в вузы

Минобрнауки предложило создать онлайн-платформу для поступления в вузы, сообщает РИА Новости. Платформа получит название «Университеты», эксперимент по ее созданию и внедрению запланирован с 1 сентября 2026 года по 31 декабря 2028 года.

Платформа обеспечит полный цикл онлайн-поступления, работу с цифровыми документами, подтверждение обучения и заселения в общежитие, а также рекомендации по дополнительному образованию и стажировкам. Предусматривается создание типовых облачных решений для приемных кампаний, учебного процесса, управления кампусом, аналитики и мониторинга эффективности вузов. Участие университетов в эксперименте будет добровольным.

Ранее в Минобрнауки России сообщили, что более 1,1 млн абитуриентов подали документы на поступление в российские университеты в рамках приемной кампании 2026 года. Наибольшей популярностью у поступающих традиционно пользуются направления, связанные с информатикой и вычислительной техникой. Также в топ попали педагогическое образование, медицина, инженерные специальности и технические науки. Приемная кампания в вузах продолжается.