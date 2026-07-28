Во Франции злоумышленники за месяц обнесли три музея

Во Франции злоумышленники за месяц обнесли три музея Parisien: во Франции за июль произошло три ограбления музеев

Во Франции в течение июля злоумышленники ограбили три музея в департаментах Тарн, Кот-д'Ор и Нижний Рейн, сообщает газета Le Parisien. Первое ограбление произошло 1 июля в археологическом центре Монтана в департаменте Тарн.

Ночью неизвестные похитили около 40 золотых монет, датируемых 50 годом до нашей эры. Стоимость украденного оценивается более чем в €120 тыс. (1,06 млн руб.).

Утром 5 июля было совершено нападение на музей ювелирного дела и стекольного производства Lalique в коммуне Винжен-сюр-Модер. Преступники похитили 27 ювелирных изделий общей стоимостью свыше €4,5 млн (39 млн руб.).

Еще одно ограбление произошло 24 июля в краевом музее коммуны Шатийон-сюр-Сен в департаменте Кот-д'Ор. Двое злоумышленников разбили витрину и похитили золотую шейную гривну «Дамы из Викса», найденную в кельтском захоронении женщины высокого происхождения в Бургундии.

По данным издания, вес украшения составляет 480 граммов, а сам артефакт датируется V веком до нашей эры. Министр культуры Франции Катрин Пегар сообщила, что 27 июля был задержан один из подозреваемых в последнем ограблении.

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