Проблемы с бензином в России
Чемпионат мира по футболу – 2026
Атака США на Венесуэлу
28 июля 2026 в 02:31

Во Франции злоумышленники за месяц обнесли три музея

Parisien: во Франции за июль произошло три ограбления музеев

Фото: Vincent Isore/Keystone Press Agency/Global Look Press
Подписывайтесь на нас в MAX

Во Франции в течение июля злоумышленники ограбили три музея в департаментах Тарн, Кот-д'Ор и Нижний Рейн, сообщает газета Le Parisien. Первое ограбление произошло 1 июля в археологическом центре Монтана в департаменте Тарн.

Ночью неизвестные похитили около 40 золотых монет, датируемых 50 годом до нашей эры. Стоимость украденного оценивается более чем в €120 тыс. (1,06 млн руб.).

Утром 5 июля было совершено нападение на музей ювелирного дела и стекольного производства Lalique в коммуне Винжен-сюр-Модер. Преступники похитили 27 ювелирных изделий общей стоимостью свыше €4,5 млн (39 млн руб.).

Еще одно ограбление произошло 24 июля в краевом музее коммуны Шатийон-сюр-Сен в департаменте Кот-д'Ор. Двое злоумышленников разбили витрину и похитили золотую шейную гривну «Дамы из Викса», найденную в кельтском захоронении женщины высокого происхождения в Бургундии.

По данным издания, вес украшения составляет 480 граммов, а сам артефакт датируется V веком до нашей эры. Министр культуры Франции Катрин Пегар сообщила, что 27 июля был задержан один из подозреваемых в последнем ограблении.

Ранее россиянка из Нижегородской области украла 1 млн рублей у отца, чтобы заплатить гадалке в надежде наладить отношения с любимым человеком. Известно, что сотрудница ПВЗ увидела в социальных сетях услуги гадалки и решила к ней обратиться.

Европа
Франция
ограбления
музеи
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Завтрак без лактозы: топ-5 доступных продуктов на замену молоку
Росавиация сообщила о новом режиме работы двух аэропортов Москвы
Дело Лерчек о незаконных валютных операциях передали другому судье
Лерчек могут перевести под домашний арест
«С помощью страха»: в Финляндии начали иначе смотреть на НАТО
Во Владивостоке погиб президент и главный тренер «Динамо» Эдуард Сандлер
В США объяснили, как пытается схитрить Зеленский
Суд с Товстик, алименты, отношения с экс-мужем: как живет Полина Диброва
В России указали на роль Запада в ядерной напряженности
Драпатый и Зеленский добьют Украину: они нашли способ уничтожить страну
Названы два региона России со средней пенсией выше 40 тыс. рублей
Абитуриентам в России напомнили о важном дедлайне в приемную кампанию
В Мичигане мужчина застрелил жену и детей, а после покончил с собой
Во Франции злоумышленники за месяц обнесли три музея
Зоны оккупации — Буковина, Закарпатье: как Европа будет расчленять Украину
В Минобороны РФ раскрыли подвиг связиста российской армии на передовой
США обновили санкционные списки против России
Конец Зеленскому: как Иран поможет России добить Украину
Эти семь безобидных симптомов могут стоить жизни: мнение онколога
Apple вернула себе звание самой дорогой компании мира
Дальше
Самое популярное
Огурцы в банке 1 л: 3 простых рецепта вкусных заготовок на зиму
Семья и жизнь

Огурцы в банке 1 л: 3 простых рецепта вкусных заготовок на зиму

Кабачки на ужин: 3 быстрых горячих блюда без хлопот
Семья и жизнь

Кабачки на ужин: 3 быстрых горячих блюда без хлопот

Новые правила ухода за пожилыми с 2027 года: как не потерять стаж
Семья и жизнь

Новые правила ухода за пожилыми с 2027 года: как не потерять стаж

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.