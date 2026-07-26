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26 июля 2026 в 11:57

Россиянка украла крупную сумму денег у отца для оплаты магических услуг

В Нижегородской области женщина украла у отца 1 млн рублей для оплаты гадалки

Фото: Shutterstock/FOTODOM
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Россиянка из Нижегородской области украла 1 млн рублей у отца, чтобы заплатить гадалке в надежде наладить отношения с любимым человеком, сообщает РИА Новости, ссылаясь на судебные материалы. Известно, что сотрудница ПВЗ увидела в социальных сетях услуги гадалки и решила к ней обратиться.

Первый сеанс стоил 4 тыс. рублей, однако следующие уже повысились в цене, поэтому женщина решила взять сбережения отца. Она направилась к бабушке, где хранились отцовские деньги, а после того как пенсионерка уснула, украла указанную сумму. За короткий период она отдала 700 тыс. рублей гадалке, а остальные деньги ушли на аренду автомобиля, телефон и товары для троих детей.

После возбуждения уголовного дела о краже в крупном размере женщина возместила весь ущерб и помирилась с отцом. Однако суд приговорил ее к восьми месяцам лишения свободы условно с испытательным сроком. А с возлюбленным, из-за которого она украла деньги и оплачивала гадалку, так и не сложилось.

Ранее суд вынес приговор начальнице отделения почтовой связи в селе Халясавэй на Ямале. По информации прокуратуры Ямало-Ненецкого автономного округа, злоумышленница в течение года похищала деньги с использованием служебного положения.

Регионы
Нижегородская область
Россия
гадалки
кражи
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