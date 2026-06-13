Гадалка обманула клиентку на 500 тыс. рублей Полиция задержала в Краснодаре гадалку, обманувшую клиентку на 500 тыс. рублей

Калининградские полицейские задержали гадалку в Краснодаре, которая подозревается в мошенничестве, сообщает пресс-служба регионального УМВД. По информации полиции, злоумышленница выдала себя за таролога и разложила карты россиянке за 500 тыс. рублей.

В ходе оперативно-разыскных мероприятий установлено, что подозреваемая, представляясь тарологом, разместила объявление в сети Интернет. Злоупотребив доверием клиентки из Калининграда, злоумышленница убедила ее перевести ей более 500 тыс. рублей, — говорится в сообщении.

Оперативники калининградского уголовного розыска в рамках служебной командировки в Краснодарский край установили местонахождение подозреваемой и задержали ее. В ходе обыска по месту проживания гадалки были изъяты деньги на сумму более миллиона рублей, четыре мобильных телефона, банковские карты и другие предметы, имеющие значение для следствия.

Ранее женщина из Подмосковья, представлявшаяся гадалкой, проводила запуганным пенсионеркам «обряды» с газетой, яйцом и полотенцем, после чего похищала деньги и украшения. Общая сумма ущерба превысила 546 тыс. рублей.