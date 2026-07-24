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24 июля 2026 в 19:44

Лерчек могут отправить под домашний арест после поездки в Петербург

Суд Москвы попросили ужесточить меру пресечения для блогера Лерчек

Валерия Чекалина (Лерчек) Валерия Чекалина (Лерчек) Фото: Михаил Воскресенский/РИА Новости
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Гособвинение попросило Гагаринский суд Москвы ужесточить меру пресечения для блогера Валерии Чекалиной (Лерчек), обвиняемой в незаконных валютных операциях, и возобновить рассмотрение уголовного дела, сообщили ТАСС в правоохранительных органах. Уточняется, что причиной обращения стало нарушение блогером ранее установленного запрета на определенные действия.

Представители надзорного ведомства попросили районный суд Москвы изменить Лерчек меру пресечения с запрета определенных действий на домашний арест, так как обвиняемая нарушила [меру пресечения], уехав на пару дней из Москвы в Санкт-Петербург. Кроме того, в этой связи прокуратура будет настаивать на возобновлении судебного процесса по делу блогера, — отметил собеседник агентства.

Ранее сообщалось, что Лерчек арендовала дом в коттеджном поселке под Новой Ригой за 180 млн рублей. Новое жилье находится всего в нескольких сотнях метров от прежнего дома блогерши. На заседании суда адвокаты Лерчек заявили, что владелец недвижимости не возражает против проживания в доме семьи блогера.

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