Лерчек могут отправить под домашний арест после поездки в Петербург

Лерчек могут отправить под домашний арест после поездки в Петербург Суд Москвы попросили ужесточить меру пресечения для блогера Лерчек

Гособвинение попросило Гагаринский суд Москвы ужесточить меру пресечения для блогера Валерии Чекалиной (Лерчек), обвиняемой в незаконных валютных операциях, и возобновить рассмотрение уголовного дела, сообщили ТАСС в правоохранительных органах. Уточняется, что причиной обращения стало нарушение блогером ранее установленного запрета на определенные действия.

Представители надзорного ведомства попросили районный суд Москвы изменить Лерчек меру пресечения с запрета определенных действий на домашний арест, так как обвиняемая нарушила [меру пресечения], уехав на пару дней из Москвы в Санкт-Петербург. Кроме того, в этой связи прокуратура будет настаивать на возобновлении судебного процесса по делу блогера, — отметил собеседник агентства.

Ранее сообщалось, что Лерчек арендовала дом в коттеджном поселке под Новой Ригой за 180 млн рублей. Новое жилье находится всего в нескольких сотнях метров от прежнего дома блогерши. На заседании суда адвокаты Лерчек заявили, что владелец недвижимости не возражает против проживания в доме семьи блогера.