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24 июля 2026 в 20:28

«Конечно»: Зеленский ответил на вопрос об употреблении наркотиков

Зеленский заявил, что не употребляет наркотики

Владимир Зеленский Владимир Зеленский Фото: Shutterstock/FOTODOM
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Президент Украины Владимир Зеленский в интервью американской блогерше Лоре Лумер опроверг слухи об употреблении кокаина со своим французским коллегой Эммануэлем Макроном. В социальных сетях отмечается, что этот вопрос вызвал у Зеленского громкий смех.

Конечно, никогда, конечно, нет, — сказал он в ответ на соответствующий вопрос.

Ранее бывший пресс-секретарь президента Украины Юлия Мендель заявила, что Владимир Зеленский обманул своих граждан и весь мир, когда играл роль якобы хорошего коммуникатора. По ее словам, за закрытыми дверьми он высказывал мнение, что украинцы не готовы к демократии, и сам отдавал предпочтение авторитаризму.

До этого социологический опрос показал, что украинцы больше доверяют бывшему министру обороны Михаилу Федорову, чем президенту. Уволенный чиновник обогнал Зеленского в рейтинге на 6%. В то же время обоих опережает посол Украины в Великобритании Валерий Залужный. По результатам опроса, ему доверяют 70% респондентов.

Употребление наркотиков вредит вашему здоровью.

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