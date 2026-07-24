«Конечно»: Зеленский ответил на вопрос об употреблении наркотиков Зеленский заявил, что не употребляет наркотики

Президент Украины Владимир Зеленский в интервью американской блогерше Лоре Лумер опроверг слухи об употреблении кокаина со своим французским коллегой Эммануэлем Макроном. В социальных сетях отмечается, что этот вопрос вызвал у Зеленского громкий смех.

Конечно, никогда, конечно, нет, — сказал он в ответ на соответствующий вопрос.

Ранее бывший пресс-секретарь президента Украины Юлия Мендель заявила, что Владимир Зеленский обманул своих граждан и весь мир, когда играл роль якобы хорошего коммуникатора. По ее словам, за закрытыми дверьми он высказывал мнение, что украинцы не готовы к демократии, и сам отдавал предпочтение авторитаризму.

До этого социологический опрос показал, что украинцы больше доверяют бывшему министру обороны Михаилу Федорову, чем президенту. Уволенный чиновник обогнал Зеленского в рейтинге на 6%. В то же время обоих опережает посол Украины в Великобритании Валерий Залужный. По результатам опроса, ему доверяют 70% респондентов.

Употребление наркотиков вредит вашему здоровью.