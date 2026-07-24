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24 июля 2026 в 20:26

Пентагон ответил на статью о занижении числа потерь военных в Иране

Пентагон назвал ложью статью NYT о занижении числа потерь военных США

Фото: Shutterstock/FOTODOM
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Представитель Пентагона Шон Парнелл назвал ложью статью газеты New York Times о занижении числа погибших военных США в Иране. Он назвал ее «одним из худших примеров фейковых новостей».

В четверг, 23 июля, газета выпустила публикацию, в которой говорилось, что количество погибших в Иране, о которых говорится на сайте Пентагона, не соответствует реальным данным — оно внезапно сократилось. Также издание утверждает, что трое военных чиновников и представитель Пентагона не смогли дать внятные объяснения.

Парнелл написал в соцсетях, что подобные материалы в СМИ — это фейк и ложь, чтобы посеять тревогу среди американского народа. В Пентагоне отметили, что у них была попытка разъяснить NYT причины произошедших сбоев на своем сайте, однако издание проигнорировало эти сведения и все равно опубликовало материал.

Ранее Пентагон заявил, что расходы Министерства обороны США на военную операцию против Ирана достигли примерно $40 млрд (3,58 трлн рублей). В сумму вошли затраты на боеприпасы, уничтоженную технику и ущерб базам, но не операционные расходы, уже заложенные в бюджет Пентагона.

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