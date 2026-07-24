В Сочи спасатели помогли мужчине, застрявшему во время прогулки по лесу

В Сочи спасатели помогли мужчине, застрявшему во время прогулки по лесу В Сочи мужчина застрял в колючих зарослях во время прогулки по лесу

Мужчина застрял в колючих зарослях в Сочи во время прогулки по лесу, сообщает Telegram-канал «ЧП Сочи». Чрезвычайная ситуация произошла в районе Горного.

Житель Сочи поскользнулся на склоне и упал в густые заросли ажины. У него не получилось вылезти самостоятельно, поэтому на помощь прибыли спасатели, которые вытащили 38-летнего сочинца и передали его медикам.

Ранее в Нижнем Новгороде участковый уполномоченный полиции на руках вынес из болота 69-летнюю пенсионерку, страдающую деменцией и застрявшую в трясине по грудь. Женщина провела вне дома сутки после того, как ушла из квартиры. Полицейский сбросил куртку, зашел в воду, вытащил женщину и на руках отнес ее в безопасное место, после чего передал родственникам.

До этого в Архангельской области спасатели помогли восьмилетней девочке, язык которой застрял в электрическом триммере для ногтей. Инцидент произошел в деревне Малая Корзиха Приморского округа, где ребенок играл с прибором и засунул язык внутрь. Самостоятельно освободиться у девочки не получилось, на место вызвали экстренные службы.