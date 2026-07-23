Полицейский на руках вынес из болота заблудившуюся пенсионерку с деменцией Участковый в Нижнем Новгороде вынес из болота 69-летнюю женщину с деменцией

В Нижнем Новгороде участковый уполномоченный полиции на руках вынес из болота 69-летнюю пенсионерку, страдающую деменцией, сообщили в ГУ МВД России по Нижегородской области на платформе МАКС. Женщина провела вне дома сутки после того, как ушла из квартиры 21 июля.

Родственники пожилой женщины обратились в отдел полиции № 4 УМВД России по Нижнему Новгороду 22 июля, сообщив, что пенсионерка ушла из дома накануне и не вернулась. Близкие отметили, что женщина страдает деменцией, поэтому ее длительное отсутствие представляло угрозу для жизни.

Вечером того же дня участковый капитан полиции Богдан Семенюков и старший дознаватель Алена Бондарюк обнаружили пропавшую в болотистой местности, услышав ее отклик на призывы. Пенсионерка застряла в трясине по грудь. Семенюков сбросил куртку, зашел в воду, вытащил женщину и на руках отнес ее в безопасное место, после чего передал родственникам.

Ранее невролог Галина Чудинская предупредила, что проблемы с планированием, нарушения речи, снижение мотивации и дезориентация в хорошо знакомых местах могут свидетельствовать о развитии деменции. По ее словам, при устойчивом сохранении таких симптомов и ухудшении качества жизни необходимо обратиться к неврологу или психиатру, однако единичные эпизоды рассеянности не являются поводом для беспокойства.