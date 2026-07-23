Проблемы с бензином в России
Чемпионат мира по футболу – 2026
Атака США на Венесуэлу
23 июля 2026 в 19:50

Полицейский на руках вынес из болота заблудившуюся пенсионерку с деменцией

Участковый в Нижнем Новгороде вынес из болота 69-летнюю женщину с деменцией

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Подписывайтесь на нас в MAX

В Нижнем Новгороде участковый уполномоченный полиции на руках вынес из болота 69-летнюю пенсионерку, страдающую деменцией, сообщили в ГУ МВД России по Нижегородской области на платформе МАКС. Женщина провела вне дома сутки после того, как ушла из квартиры 21 июля.

Родственники пожилой женщины обратились в отдел полиции № 4 УМВД России по Нижнему Новгороду 22 июля, сообщив, что пенсионерка ушла из дома накануне и не вернулась. Близкие отметили, что женщина страдает деменцией, поэтому ее длительное отсутствие представляло угрозу для жизни.

Вечером того же дня участковый капитан полиции Богдан Семенюков и старший дознаватель Алена Бондарюк обнаружили пропавшую в болотистой местности, услышав ее отклик на призывы. Пенсионерка застряла в трясине по грудь. Семенюков сбросил куртку, зашел в воду, вытащил женщину и на руках отнес ее в безопасное место, после чего передал родственникам.

Ранее невролог Галина Чудинская предупредила, что проблемы с планированием, нарушения речи, снижение мотивации и дезориентация в хорошо знакомых местах могут свидетельствовать о развитии деменции. По ее словам, при устойчивом сохранении таких симптомов и ухудшении качества жизни необходимо обратиться к неврологу или психиатру, однако единичные эпизоды рассеянности не являются поводом для беспокойства.

Россия
Регионы
Нижегородская область
полицейские
деменция
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Экс-подполковник СБУ раскрыл, зачем Зеленский запугал Ермолаева
Сотни человек ищут пропавшего на реке в Ингушетии мужчину
Они уходили от Тутберидзе: какие топ-фигуристки бросали звездного тренера
Труп женщины с пакетом на голове нашли в Зеленограде
Спасатели 18 часов эвакуировали отравившегося мужчину с озера
Россию атаковали 172 украинских дрона
Потомка сподвижника Петра I выписали из больницы
«Снова на пути к отметке»: Дмитриев анонсировал «нефтяные» рекорды
Мирный житель получил ранения во время атаки ВСУ
Раскрыли убийство директора рынка 26-летней давности
Германии не удалось спасти крупнейшего производителя батареек
В США указали на слабость Зеленского после кадровой чехарды
Прибалтийская республика пошла на неожиданный шаг против России
«Газель» задавила пенсионерку на закрытой территории дома-интерната
Бастрыкин рассказал о жестоких выходках наемников в Курской области
Медведь застрял на вершине столба ЛЭП и погиб
Человек на путях задержал поезда на фиолетовой ветке в центре Москвы
Германии пришлось раскошелиться из-за отказа от российского газа
В России спрогнозировали, что ждет мир на фоне эскалации на Ближнем Востоке
Экс-проректоров престижного вуза заподозрили в «космических» хищениях
Дальше
Самое популярное
Как теперь передавать показания счетчиков воды: важные изменения с августа
Семья и жизнь

Как теперь передавать показания счетчиков воды: важные изменения с августа

Салат «Влашский» давно забыли, а это был хит советских ресторанов: вкуснее надоевшего оливье
Общество

Салат «Влашский» давно забыли, а это был хит советских ресторанов: вкуснее надоевшего оливье

Забыла о покупном хлебе — натираю кабачки в кефир: на стол подаю румяные пышки с чесночным ароматом
Общество

Забыла о покупном хлебе — натираю кабачки в кефир: на стол подаю румяные пышки с чесночным ароматом

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.