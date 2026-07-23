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23 июля 2026 в 10:37

Невролог рассказала, как вовремя заподозрить раннюю деменцию

Врач Чудинская: трудности с планированием могут указывать на развитие деменции

Фото: Shutterstock/FOTODOM
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Трудности с планированием, сложности с восприятием и построением речи, снижение мотивации и работоспособности, а также чувство дезориентации в хорошо знакомых местах могут указывать на развитие деменции, предупредила невролог Галина Чудинская. По ее словам, переданным Lenta.ru, важно обращать внимание на любые изменения в поведении.

Человек [с деменцией] начинает забывать недавние события, часто задает одни и те же вопросы, испытывает трудности с подбором слов или теряет нить разговора. Возможны сложности с ориентированием в знакомых местах, ошибки при выполнении привычных задач и снижение профессиональной эффективности. При подозрении на деменцию стоит обратиться к неврологу, а при необходимости — к психиатру или специалисту по когнитивным нарушениям, — отметила Чудинская.

Пациенты с деменцией нередко утрачивают интерес к прежним увлечениям. Они могут стать более раздражительными, тревожными или апатичными. В ряде случаев у людей начинаются проблемы с самоконтролем и вспышки агрессии. Врач добавила, что единичные эпизоды рассеянности — еще не повод паниковать. Именно сохранение симптомов, ухудшение состояния и снижение качества жизни — веские причины посетить специалиста.

Ранее Чудинская заявила, что аэробные упражнения, в том числе ходьба, бег и плавание, и другая физическая активность помогут сохранить здоровье мозга до глубокой старости. По ее словам, даже прогулка на 45 минут в день улучшает память и снижает риск деменции.

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