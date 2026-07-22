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22 июля 2026 в 14:21

Невролог раскрыла специфические симптомы болезни Паркинсона у молодежи

Профессор Катунина назвала изменение походки первым симптомом болезни Паркинсона

Фото: Shutterstock/FOTODOM
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Появление дистонии и изменение походки — это одни из самых специфических симптомов развития болезни Паркинсона у молодых пациентов, заявила руководитель отдела нейродегенеративных заболеваний ФЦМН ФМБА России Елена Катунина. Выступая на конференции «Болезнь Паркинсона: передовые методы лечения», она подчеркнула, что подобные проявления абсолютно не характерны для пациентов пожилого возраста, передает корреспондент NEWS.ru.

Это один из самых специфичных симптомов молодых пациентов, когда при ходьбе, например, начинает подворачиваться стопа или начинает выгибаться кисть как-то вычурно, — уточнила специалист.

При этом у молодых пациентов противопаркинсонические препараты дают более хороший терапевтический эффект при меньших дозировках. Однако, по словам профессора, у этой категории больных быстрее развиваются и тяжелее протекают побочные эффекты от терапии.

Ранее первый заместитель руководителя Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) Татьяна Яковлева сообщила, что в России уже в этом году зарегистрируют тесты для определения болезни Альцгеймера. Они были созданы специалистами Федерального центра мозга и нейротехнологий.

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