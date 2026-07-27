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27 июля 2026 в 13:41

Скончался создатель известной на весь мир выставки трупов

Изобретатель метода пластинации Гунтер фон Хагенс умер от кровоизлияния

Гунтер фон Хагенс Гунтер фон Хагенс Фото: Patrick Pleul/dpa/Global Look Press
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Немецкий врач Гунтер фон Хагенс, разработавший метод пластинации и создавший передвижную выставку «Миры тела», умер 24 июля в возрасте 81 года, пишет Bild. За день до кончины изобретателя госпитализировали с кровоизлиянием в мозг. В последние годы он страдал болезнью Паркинсона.

Фон Хагенс разработал пластинацию в 1977 году в Гейдельбергском университете. Метод позволяет сохранять человеческие тела и органы в течение длительного времени за счет замены жидкостей в тканях специальными полимерами.

Всемирную известность медику принесли выставки «Миры тела» с пластинированными телами и органами, которые посетили более 58 млн человек. Проект вызывал острые споры из-за показа реальных человеческих тел и органов.

Еще при жизни фон Хагенс хотел, чтобы после смерти его тело пластинировали. Семья намерена выполнить его волю. Одним из возможных мест экспонирования называют основанный им «Пластинариум» в Губене.

Ранее турецкая актриса Эдже Иртем, известная по сериалам «Клюквенный щербет» и «Семья», умерла в возрасте 35 лет у себя дома. Трагедия произошла на следующий день после празднования ее дня рождения. О смерти артистки сообщил адвокат ее семьи. По предварительной информации, причиной стал сердечный приступ.

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болезнь Паркинсона
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