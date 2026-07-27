Допуск российских гимнастов до турниров не обошелся без ложки дегтя WG: российские гимнасты могут столкнуться с ограничениями на отдельных турнирах

Международная федерация гимнастики (World Gymnastics) выступила против ограничений прав российских спортсменов, участвующих в турнирах под эгидой организации. При этом в пресс-службе федерации допустили исключения для отдельных соревнований, если ограничения вводят власти принимающей страны.

Исполнительный комитет подтвердил, что всем российским и белорусским спортсменам должно быть обеспечено полное представительство на всех соревнованиях, санкционированных Международной федерацией гимнастики. Однако исключения могут рассматриваться в каждом конкретном случае для соревнований, запланированных до майского решения, если действующие решения или ограничения, введенные местными властями, препятствуют реализации данной системы, — сказано в сообщении.

Ранее почетный президент Российского футбольного союза Вячеслав Колосков выразил надежду на скорое возвращение российских клубов и национальной команды на международные турниры. Он напомнил, что президент ФИФА говорил о бессмысленности санкций в отношении России.

До этого Международный союз конькобежцев (ISU) включил шестерых российских фигуристов в список участников юниорского этапа Гран-при в китайском Сиане. Соревнования пройдут с 20 по 22 августа. На турнире выступят победители последнего первенства России среди юниоров: Лев Лазарев и Елена Костылева в одиночном катании, Полина Шешелева и Егор Карнаухов в парном катании, а также танцевальный дуэт Мария Фефелова и Артем Валов.