«В футболе люди вменяемые»: Колосков оценил вероятность снятия санкций с РФ Колосков: решение о снятии санкций с российских футболистов зависит от УЕФА

Почетный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков выразил надежду на скорое возвращение российских клубов и национальной команды на международные турниры. В разговоре с «Чемпионатом» он напомнил, что президент Международной федерации футбола (ФИФА) говорил о бессмысленности санкций в отношении РФ.

Мы уже слышали подобные новости, но как будет на этот раз? Мировая легкая атлетика уже сделала заявление — никаких изменений не будет. То же самое у биатлонистов. В мировом футболе люди вменяемые, тем более Инфантино уже аккуратно говорил, что отстранение России бесполезно и несет только раздор. Остается, чтобы слова подтвердились делом, а сборная вернулась к участию в соревнованиях, — сказал Колосков.

Он отметил, что вопрос снятий санкций с российских футбольных клубов и сборных во многом зависит от решения УЕФА. Колосков выразил надежду, что в головах футбольных функционеров «что-то щелкнет».

Ранее Международный олимпийский комитет (МОК) рекомендовал отменить все ограничения в отношении российских спортсменов. В официальном релизе организации также говорится об отмене приостановки деятельности Олимпийского комитета России. В дальнейшем организация примет решение о показе российского флага, гимна, цветов или других национальных символов на Олимпийских играх.