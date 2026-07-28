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28 июля 2026 в 21:46

В Британии осудили четырех румын за взлом 449 домов

Фото: Shutterstock/FOTODOM
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В Великобритании осудили четырех граждан Румынии, признанных виновными в серии краж со взломом в новых жилых домах, передает Adevarul. Отмечается, что ущерб от преступлений превысил 1 млн фунтов стерлингов, а всего пострадали 449 домов.

Осужденные действовали в 10 графствах Великобритании и выбирали новые жилые комплексы, где дома были практически готовы к сдаче покупателям, отметили в источнике. Следователи установили, что злоумышленники похищали котлы, тепловые насосы, бытовую технику и другое установленное оборудование.

По данным следствия, серия краж происходила с января по октябрь 2025 года. После задержания все четверо признали свою вину и были приговорены к срокам от 3 лет и 10 месяцев до 4 лет и 10 месяцев лишения свободы.

Ранее правоохранительные органы Таиланда задержали 18-летнего туриста по обвинению в краже часов в аэропорту, при этом суд отказал ему в освобождении под залог. Сам обвиняемый утверждал, что взял чужую вещь случайно из-за плохого самочувствия.

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