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21 июля 2026 в 19:52

Молодой турист в зарубежном аэропорту схватил чужие часы и попал за решетку

Туриста арестовали в аэропорту Таиланда за кражу часов

Фото: Shutterstock/FOTODOM
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Правоохранительные органы Таиланда задержали 18-летнего туриста Лукаса Рейнджера за то, что тот украл чужие часы в аэропорту, сообщает Daily Mail. Офицеры не позволили ему вернуться домой и выйти из-под ареста под залог.

Сам юноша заявил, что случайно схватил предмет, лежавший рядом с его личными вещами. По словам матери Рейнджера, в момент инцидента он чувствовал себя плохо после длительного морского путешествия. Женщина посчитала несправедливым заключение своего сына в тайской тюрьме.

Туристу грозит до пяти лет лишения свободы и штраф до 10 тыс. бат (23,3 тыс. рублей). В настоящее время адвокат Рейнджера добивается пересмотра дела: он уже передал хозяйке часов $1000 (78,6 тыс. рублей) в качестве моральной компенсации. Уточняется, что стоимость украденных часов оценивается в $100 (7,8 тыс. рублей).

Ранее сообщалось об ограблении украинских туристов во французской Ницце. Мошенник, представившийся сотрудником отеля, обокрал двух человек почти на €100 тыс. (почти 9 млн рублей).

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Таиланд
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