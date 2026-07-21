Молодой турист в зарубежном аэропорту схватил чужие часы и попал за решетку

Молодой турист в зарубежном аэропорту схватил чужие часы и попал за решетку Туриста арестовали в аэропорту Таиланда за кражу часов

Правоохранительные органы Таиланда задержали 18-летнего туриста Лукаса Рейнджера за то, что тот украл чужие часы в аэропорту, сообщает Daily Mail. Офицеры не позволили ему вернуться домой и выйти из-под ареста под залог.

Сам юноша заявил, что случайно схватил предмет, лежавший рядом с его личными вещами. По словам матери Рейнджера, в момент инцидента он чувствовал себя плохо после длительного морского путешествия. Женщина посчитала несправедливым заключение своего сына в тайской тюрьме.

Туристу грозит до пяти лет лишения свободы и штраф до 10 тыс. бат (23,3 тыс. рублей). В настоящее время адвокат Рейнджера добивается пересмотра дела: он уже передал хозяйке часов $1000 (78,6 тыс. рублей) в качестве моральной компенсации. Уточняется, что стоимость украденных часов оценивается в $100 (7,8 тыс. рублей).

Ранее сообщалось об ограблении украинских туристов во французской Ницце. Мошенник, представившийся сотрудником отеля, обокрал двух человек почти на €100 тыс. (почти 9 млн рублей).