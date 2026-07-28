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28 июля 2026 в 21:22

Раскрыта судьба пойманной в НАТО шпионки

RTBF: суд Бельгии продлил арест канадки за шпионаж в НАТО

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
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Бельгийский суд принял решение о продлении ареста гражданки Канады китайского происхождения по подозрению в шпионаже в штабе Объединенных сил НАТО в Европе, расположенном в Монсе, сообщил телеканал RTBF. По его данным, женщину также обвиняют в участии в преступной группе.

Арест гражданки Канады <...>, работавшей стажером в штабе Объединенных сил НАТО в Европе и арестованной на прошлой неделе по подозрению в шпионаже в пользу третьей страны, продлен ввиду серьезности обвинений, — сообщил телеканал.

Согласно правилам НАТО, ответственность за скрининг кандидатов на трудоустройство в штаб-квартире или других организациях Альянса несут страны, гражданами которых они являются. В данном случае это Канада.

До этого сообщалось, что в штаб-квартире НАТО в Бельгии задержали стажерку по подозрению в шпионаже в пользу третьей страны. Сигнал о неблагонадежности стажерки поступил от служб безопасности, после чего дело передали в разведку и прокуратуру.

Ранее стало известно, что разведывательный альянс «Пять глаз» создает условия для так называемого инициативного шпионажа. В ЦОС ФСБ заявили, что сообщество объединяет порядка 20 спецслужб США, Великобритании, Канады, Австралии и Новой Зеландии.

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