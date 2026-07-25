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25 июля 2026 в 12:11

В главном штабе НАТО нашли «крота»

RTBF: в штаб-квартире НАТО задержали стажерку по подозрению в шпионаже

Фото: Shutterstock/FOTODOM
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В штаб-квартире НАТО в Бельгии задержали стажерку по подозрению в шпионаже в пользу третьей страны, сообщил телеканал RTBF со ссылкой на бельгийскую федеральную прокуратуру. Речь идет о гражданке Канады китайского происхождения, которую также подозревают в связях с преступной группировкой.

Сигнал о неблагонадежности стажерки поступил от служб безопасности, после чего дело передали в разведку и прокуратуру. Расследование поручено полиции Шарлеруа, возбуждено уголовное дело по статьям о шпионаже и участии в преступной организации.

Ранее губернатор Запорожской области Евгений Балицкий сообщил о вынесении приговора местному жителю, получившему 13 лет колонии за сбор и передачу данных о перемещениях военных и техники ВС РФ. Кроме того, осужденный признан виновным в публичных призывах к экстремизму.

Кроме того, в прокуратуре Крыма сообщили, что жительница Луганска, отдыхавшая в Алуште, была осуждена на 13 лет за измену государству по заданию украинских спецслужб. Женщина, имеющая российское гражданство, была привлечена сотрудниками СБУ при прохождении через границу между Украиной и Польшей.

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