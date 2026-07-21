Россиянин получил срок за шпионаж в пользу Украины Балицкий: жителя Запорожской области осудили на 13 лет за шпионаж

Суд приговорил жителя Запорожской области к 13 годам лишения свободы за шпионаж и публичные призывы к экстремистской деятельности, сообщил в МАКСе губернатор Евгений Балицкий. Приговор вступил в законную силу.

Житель Запорожской области осужден к 13 годам лишения свободы за шпионаж и публичные призывы к экстремистской деятельности, — сообщил Балицкий.

Мужчина систематически собирал и передавал конфиденциальную информацию о передвижениях личного состава и военной техники Вооруженных сил России. По словам Балицкого, действия шпиона представляли угрозу безопасности его соотечественников, городов и сел.

Ранее в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России заявили, что правоохранители задержали в Крыму двух россиян, которые сотрудничали с украинской военной разведкой. По информации ведомства, агенты Киева собирали данные о дислокации Вооруженных сил РФ на полуострове и передвижении поездов.

До этого стало известно, что жительница Кузбасса отправится в колонию общего режима на шесть лет за публичное оправдание терроризма и распространение материалов, реабилитирующих нацизм. Она активно использовала интернет и популярный зарубежный мессенджер для публикации запрещенных комментариев.