Россиянин получил срок за шпионаж в пользу Украины

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21 июля 2026 в 16:39

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Балицкий: жителя Запорожской области осудили на 13 лет за шпионаж

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
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Суд приговорил жителя Запорожской области к 13 годам лишения свободы за шпионаж и публичные призывы к экстремистской деятельности, сообщил в МАКСе губернатор Евгений Балицкий. Приговор вступил в законную силу.

Житель Запорожской области осужден к 13 годам лишения свободы за шпионаж и публичные призывы к экстремистской деятельности, — сообщил Балицкий.

Мужчина систематически собирал и передавал конфиденциальную информацию о передвижениях личного состава и военной техники Вооруженных сил России. По словам Балицкого, действия шпиона представляли угрозу безопасности его соотечественников, городов и сел.

Ранее в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России заявили, что правоохранители задержали в Крыму двух россиян, которые сотрудничали с украинской военной разведкой. По информации ведомства, агенты Киева собирали данные о дислокации Вооруженных сил РФ на полуострове и передвижении поездов.

До этого стало известно, что жительница Кузбасса отправится в колонию общего режима на шесть лет за публичное оправдание терроризма и распространение материалов, реабилитирующих нацизм. Она активно использовала интернет и популярный зарубежный мессенджер для публикации запрещенных комментариев.

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