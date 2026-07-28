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28 июля 2026 в 20:50

Нейрохирурги спасли шестилетнего мальчика благодаря сложной операции

Калининградские нейрохирурги спасли пострадавшего в ДТП шестилетнего мальчика

Фото: Александра Погиба/Создано ИИ//NEWS.ru
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В Калининграде нейрохирурги спасли жизнь шестилетнему ребенку, пострадавшему в ДТП, сообщила пресс-служба регионального минздрава в мессенджере МАКС. Медики выполнили редкую операцию — компрессионную трепанацию черепа с двух сторон.

В детской областной больнице Калининградской области нейрохирурги провели редкую высокотехнологичную операцию. Шестилетний пациент поступил после тяжелого дорожно‑транспортного происшествия, — уточнили в минздраве.

Врачам удалось удалить значительную часть костных фрагментов, снизив таким образом внутричерепное давление. Операция позволила предотвратить необратимые последствия. Особую сложность представил этап закрытия образовавшихся дефектов.

Ранее врачи в Мариинской больнице успешно провели операцию по удалению у 72-летней пациентки множественных злокачественных опухолей, общий вес которых превысил 18 кг. У женщины возникли проблемы с дыханием, она не могла питаться самостоятельно. Благодаря координированным усилиям медиков удалось сохранить жизненно важные органы и восстановить способность пациентки к нормальной жизнедеятельности

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