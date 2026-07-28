Гигантскую опухоль весом 18 кг вырезали у россиянки

В Мариинской больнице врачи успешно провели операцию по удалению у 72-летней пациентки множественных злокачественных опухолей, общий вес которых превысил 18 кг, сообщила пресс-служба комитета по здравоохранению Петербурга в МАКСе. У женщины возникли проблемы с дыханием, она не могла питаться самостоятельно.

В Мариинской больнице успешно проведена сложная многоэтапная операция пациентке 72 лет со множественными злокачественными новообразованиями. <…> Общий вес удаленных новообразований составил более 18 кг, — говорится в сообщении.

Благодаря координированным усилиям медиков удалось сохранить жизненно важные органы и восстановить способность пациентки к нормальной жизнедеятельности. Ее состояние оценивается как стабильное.

Ранее онколог Анастасия Фатьянова рассказала, что высокая концентрация кальция в крови, а также ряд других специфических сдвигов в лабораторных показателях могут указывать на наличие опухоли в организме. Однако она подчеркнула, что подобные изменения далеко не всегда являются прямым доказательством наличия рака.

До этого врач-онколог Виолетта Пурцхванидзе рассказала, что колоноскопию и гастроскопию необходимо проходить примерно раз в пять лет. Она отметила, что такие исследования необходимы после 45–50 лет.