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28 июля 2026 в 14:07

Убившего девочку в Ленобласти заподозрили в растлении родственницы

Обвиняемого в убийстве девочки в Ленобласти заподозрили в развращении племянницы

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
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Житель Ленобласти Федор Мехнин, которого подозревают в расправе над 12-летней девочкой, мог растлевать свою несовершеннолетнюю родственницу, сообщает 78.ru. Предварительно, действия сексуального характера в отношении племянницы совершались с 2021 года — на тот момент ей было всего девять лет.

По информации 78.ru, следствие установило три эпизода, по которым возбуждено три уголовных дела. В материла говорится, что сестра Мехнина могла знать о домогательствах к ее дочери. По предварительным данным, преступления совершись в частном доме в СНТ «Захожье-2».

Ранее сообщалось, что Мехнин после расправы над 12-летней девочкой попытался покинуть Россию, однако был задержан. При этом у него изъяли крупную сумму денежных средств — свыше 1 млн рублей.

До этого выяснилось, что подозреваемый учился в воскресной школе. В 2000-е годы мужчина совершил нападение на магазин с игрушечным пистолетом. Знакомый преступника также рассказал журналистам, что тот производил впечатление веселого и адекватного человека.

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