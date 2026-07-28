ВСУ попытались атаковать Петербург

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28 июля 2026 в 11:02

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Дрозденко: три украинских БПЛА сбили над Ленинградской областью

ВС Украины в зоне СВО ВС Украины в зоне СВО Фото: Александра Погиба/Создано ИИ//NEWS.ru
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В небе над Ленинградской областью были уничтожены три украинских беспилотника, сообщил губернатор региона Александр Дрозденко в МАКСе. Он отметил, что жертв и разрушений на земле удалось избежать.

Сбито три БПЛА противника. Жертв и разрушений нет. Благодарю силы ПВО за работу, — написал Дрозденко.

До этого два мирных жителя Белгородской области погибли из-за атак ВСУ. Трагедия произошла в селе Казачья Лисица Грайворонского округа. Снаряд попал в частный дом. Двое мужчин получили тяжелые травмы и скончались на месте. Еще одна женщина получила осколочные ранения шеи, рук и ног. Ее в тяжелом состоянии доставили в Борисовскую ЦРБ.

В Рязанской области в результате падения обломков беспилотника на многоквартирный дом пострадал один человек. Губернатор региона Павел Малков сообщил, что в ночь на 28 июля средства противовоздушной обороны сбили над территорией области четыре вражеских БПЛА.

Также сообщалось, что в Ростовской области был введен режим ЧС. Губернатор Юрий Слюсарь отметил, что атаке ВСУ подверглись Ростов и Таганрог, а также четыре района области: Чертковский, Тарасовский, Шолоховский и Миллеровский.

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Александр Дрозденко
атаки ВСУ
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