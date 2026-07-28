Массированный налет ВСУ на Москву 28 июля: пытались ударить по Wildberries?

Массированный налет ВСУ на Москву 28 июля: пытались ударить по Wildberries?

ВСУ запустили сотни дронов по Москве в ночь на 28 июля. Сколько сбито, где были атаки, есть ли жертвы и пострадавшие, был ли новый удар по Wildberries?

Сколько БПЛА сбили над Россией в ночь на 28 июля

Минобороны РФ отчиталось, что в ночь на 28 июля дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 356 украинских БПЛА самолетного типа. Дроны сбивали над территориями Белгородской, Брянской, Волгоградской, Воронежской, Калужской, Курской, Липецкой, Орловской, Тульской, Ростовской, Рязанской, Смоленской областей, Московского региона, Республики Крым и над акваторией Азовского моря.

В течение дня 27 июля были сбиты еще 182 беспилотника.

Пресс-служба Росавиации сообщила, что в течение ночи временно закрывались аэропорты Тамбова, Пскова, а также московский аэропорт Домодедово. Во Внуково и Жуковском вводился режим работы «по согласованию».

Утром временно закрывались аэропорты Сочи, Иваново и Ярославля.

Как ВСУ атаковали Москву 28 июля, сколько БПЛА сбито

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что на подлете к столице сбили несколько сотен БПЛА.

«С 20:30 вечера до 06:30 утра в направлении Московского региона летело более 390 беспилотников. Большая часть нейтрализована силами ПВО на дальних подступах. 81 вражеский БПЛА уничтожен на подлете к Москве», — объявил Собянин.

ПВО РФ Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Атака на Москву закончилась утром 28 июля. В 08:52 Росавиация объявила, что в аэропортах Домодедово и Жуковский снятые ограничения на прием и выпуск воздушных судов.

Минобороны РФ не комментировало эту информацию.

Где были удары во время атаки БПЛА 28 июля, есть ли жертвы и разрушения

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил о разрушениях на земле в результате массированной атаки. Так, в Чехове БПЛА ударил в многоквартирный дом.

«В микрорайоне Губернский в результате попадания БПЛА в многоквартирный дом повреждены фасад и две квартиры. Самое главное — никто не пострадал», — сообщил глава Чехова Михаил Собакин.

Также Воробьев сообщил о падении БПЛА на открытую площадку, в результате чего загорелись шины. Собакин также сообщил о пожаре на складе шин Чеховского резинового завода.

«В деревне Ваулово, в СНТ „Дубрава“, загорелся частный дом. Возгорание локализовано, в момент происшествия людей в доме не было. В СНТ „Ромашкино“ (село Дубна) фрагменты беспилотника повредили дачный дом — пострадавших также нет. Одновременно силы ПВО уничтожили несколько десятков беспилотников над территориями Домодедово, Подольска, Раменского и Коломны», — привел подробности Воробьев.

Минобороны РФ не комментировало эту информацию.

Что известно об атаке на Wildberries в Коледино 28 июля

После атаки на Москву и область украинские СМИ и блогеры распространили кадры с пожаром — якобы загорелся логистический центр Wildberries. Тот же центр был целью ВСУ во время атаки на Москву 20 июля.

Пресс-служба Wildberries опровергла информацию об ударе в Коледино. В Telegram-канале компании опубликовали видео с сотрудниками логистического центра, идущими на работу.

Мониторинговый Telegram-канал «Радар ПЛЮС» утверждает, что на кадрах с пожаром, опубликованных в Сети, горит склад компании, которая занимается хранением и логистикой товаров других организаций.

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

«В результате промаха украинских беспилотников БПЛА атаковал соседний склад, который принадлежит вообще другому предприятию», — предполагает Telegram-канал «Архангел спецназа».

Местные власти ничего не сообщают о пожаре.

«В деревне Коледино поврежден забор частного дома, в лесном массиве зафиксировано возгорание. В деревне Бережки — падение обломков на территории частных домов. Информация о пострадавших не поступала», — объявил мэр Подольска Григорий Артамонов.

Минобороны РФ не комментировало эту информацию.

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