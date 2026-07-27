Аномальная жара в России: дойдет ли до Москвы, прогноз погоды

Аномальная жара в России: дойдет ли до Москвы, прогноз погоды

В Россию пришла аномальная жара. Где показания термометров бьют рекорды, дойдет ли тепловая волна до Москвы, сколько будет градусов?

Где в России началась аномальная жара, новые рекорды температур

С 26 июля Урал и Западную Сибирь накрыла аномальная жара, сообщил ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Михаил Леус в своем Telegram-канале. В этих регионах ожидаются температуры на 6–9 градусов выше климатической нормы. Причиной аномальной жары стал циклон, который выносит жаркий воздух из Центральной Азии на Урал.

Погода уже обновила несколько суточных рекордов максимальной температуры воздуха, указывает Леус.

«В Екатеринбурге воздух прогрелся до плюс 33,8 градуса, это новый суточный рекорд для 26 июля. В Ивделе (Свердловская область) максимум температуры достиг отметки в плюс 33,0 градуса, это на полградуса выше прежнего рекорда 15-летней давности. В Перми максимум составил плюс 32,8 градуса, это на 0,2 выше рекорда 55-летней давности. В поселке Бисер Пермского края воздух прогрелся до плюс 30,6, это ровно на градус выше прежнего рекорда 1971 года. Второй день подряд оказался рекордно жарким в заполярном Норильске: максимальная температура воздуха в воскресенье составила плюс 30,3 градуса, на 1,9 выше прежнего рекорда 2013 года», — перечисляет Леус.

Синоптик предупредил, что 27 июля череда жарких рекордов продолжится: ожидаются рекорды в Кургане (выше плюс 33,7 градуса) и Тюмени (выше плюс 33,0).

У западных склонов Урала жара начнет спадать в четверг-пятницу. К востоку аномальная погода задержится до первых дней августа.

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Какая погода пришла в Москву к 27 июля, придет ли тепловая волна

Между тем в Москве погода остается жаркой, однако здесь ее определяет циклон, уходящий в Вологодскую область.

«В регионе ожидается облачная с прояснениями погода, местами пройдут кратковременные дожди, а температурные показатели ожидаются близкими к норме. Температура воздуха — плюс 23–25 градусов, по области — до плюс 27. Атмосферное давление будет ниже нормы. Во вторник днем местами кратковременные дожди, временами с грозами, ночью плюс 16–18, днем плюс 26–28 градусов», — прогнозирует Леус.

Сколько градусов будет в Москве на неделе с 27 июля, когда ждать ливней

Согласно данным Гидрометцентра Москвы, в ближайшие дни столице не грозит приход сибирской аномальной жары. Такая погода продлится только до конца вторника — в середине недели Москву ждет резкое похолодание и мощный ливень.

По данным Foreca, 29–30 июля температура в Москве упадет до плюс 18–20 градусов. Дождь начнется в ночь на среду и будет продолжаться до конца четверга, в середине недели выпадет в общей сложности 20 мм осадков (почти четверть месячной нормы).

После этого в конце недели начнется быстрое потепление. По словам синоптика Евгения Тишковца, выходные будут идеальными.

«Август в Центральной России начнется с 30-градусной жары. <…> Предстоящие выходные в метеорологическом отношении будут идеальными. Купол высокого атмосферного давления обеспечит жителей Центральной России солнечной, сухой и по-летнему теплой погодой», — прогнозирует Тишковец.

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

Что с погодой в Санкт-Петербурге, чего ждать до конца августа

В Санкт-Петербурге неделя также начнется с жаркой погоды, которую принесет теплый сектор циклона с центром над Скандинавией.

«27 июля во второй половине дня местами пройдут кратковременные дожди, возможна гроза, а температурные показатели продолжат расти и на 3–4 градуса превысят рамки климатической нормы. Температура воздуха — плюс 26–28 градусов, в Ленобласти — плюс 23–28. Атмосферное давление будет падать», — указал Леус.

По прогнозу синоптика, ситуация в Петербурге резко изменится уже во вторник: ожидаются дожди и грозы, температура днем упадет до плюс 20–22 градусов (при этом ночью будет тепло, плюс 17–19).

«Циклон придет к нам уже завтра, но сам он выходит центром на юг Финляндии. После прохождения атмосферного фронта ветер повернет к западному направлению, и воздушная масса станет более прохладной: дневная температура в Санкт-Петербурге снова вернется к отметкам плюс 20–22 градуса. Атмосферное давление начнет расти уже со среды, влияние циклона закончится, и погоду во второй половине недели будет определять антициклон. В четверг будет чуть теплее, а уже к пятнице снова в городе плюс 25–27 градусов», — прогнозирует главный синоптик Петербурга Александр Колесов.

Август в Петербурге, по данным Foreca, начнется с мощной грозы: 1 августа ожидается 10 мм осадков. Дожди быстро закончатся, однако температура снизится до плюс 22–23 градусов в ближайшие дни.

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