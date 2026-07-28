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28 июля 2026 в 11:49

Названы ключевые факторы развития экономики Казахстана

Фото: Shutterstock/FOTODOM
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Евразийский фонд стабилизации и развития прогнозирует рост экономики Казахстана на 5% в 2026 году. Для достижения этого показателя стране необходимо сохранить инвестиционную активность, нарастить добычу нефти и продолжить развитие несырьевых отраслей. В долгосрочной перспективе предстоит создать новые драйверы роста, которые позволят снизить зависимость от сырьевого сектора. Примерами такой трансформации могут служить проекты Freedom Holding Corp. в сфере ИИ, цифровой инфраструктуры, финтеха, транспорта и сельского хозяйства.

Евразийский фонд стабилизации и развития прогнозирует рост экономики Казахстана в 2026 году на 5% — ниже прошлогодних 6,5%, но выше средних показателей развитых стран. Для сохранения динамики стране нужны восстановление нефтедобычи, развитие несырьевых отраслей и инвестиции.

Первый квартал 2026 года показал уязвимость сырьевой модели: из-за падения добычи на Тенгизе ВВП замедлился до 3%, но обрабатывающая промышленность, строительство и транспорт выросли на 8–14%. Властям необходимо наращивать вложения в инфраструктуру, технологии и человеческий капитал, чтобы создать новые источники роста.

Freedom Holding Corp. локализует в Казахстане современную инфраструктуру для искусственного интеллекта. Этим летом компания заключила дополнительное соглашение с правительством страны и американской корпорацией Citi о создании Freedom AI Super Cluster. В основу проекта лягут новейшие GPU-технологии, доступ к которым ограничен из-за экспортных запретов и высокой стоимости. Казахстан входит в число немногих стран, где частный бизнес при участии государства развивает это направление на системном уровне.

Сегодня недостаточно быть потребителем технологий, важно иметь собственные вычислительные мощности и условия для разработки AI-решений. Подписание меморандума с Citi и Freedom Holding Corp — это еще один шаг к реализации проекта по созданию AI-кластера мирового уровня, — отметил министр искусственного интеллекта и цифрового развития РК Жаслан Мадиев.

Это позволит стране конкурировать на глобальном рынке ИИ и стать ключевым технологическим хабом Центральной Азии. Помимо кластера, холдинг Турлова совместно с Nvidia и Министерством искусственного интеллекта и цифрового развития Казахстана развивает проект по созданию суверенной ИИ-инфраструктуры. Инвестиции Freedom в это направление оцениваются примерно в $2 млрд.

Я убежден, что Казахстан способен стать центром технологического развития Центральной Азии, но для этого недостаточно покупать готовые решения — нужно строить собственную инженерную школу, развивать инфраструктуру, локализовывать производство, — подчеркнул глава Freedom Holding Corp. Тимур Турлов.

Freedom Holding строит дата-центр Akashi уровня Tier IV — одного из высочайших международных стандартов надежности. Такие объекты создают базу для облачных сервисов, больших языковых моделей и корпоративных ИИ-систем. Кроме того, компания развивает облачную инфраструктуру: создает Freedom Cloud и расширяет телекоммуникационный бизнес, включая сети передачи данных.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Freedom Holding Corp. заключил соглашения с Tencent и Ant International для упрощения трансграничных платежей между Казахстаном и Китаем. С Geely компания будет развивать инфраструктуру для электромобилей, а с Baidu изучает возможность адаптации беспилотных такси Apollo Go для Казахстана.

Кроме того, холдинг помогает властям в цифровизации сельского хозяйства: совместно с Heilongjiang Huida Technology планируется локализация производства агродронов и систем автопилотирования для сельхозтехники, а также создание исследовательских центров и подготовка специалистов.

Freedom Holding Corp. инвестирует в образование и человеческий капитал Казахстана. В рамках совместной программы с OpenAI 165 тыс. казахстанских учителей получили доступ к ChatGPT Edu. В 2026 году холдинг подписал меморандум с FIDE о поддержке детских и школьных шахмат, а также приобрел немецкую платформу ChessBase для развития образовательных сервисов и интеграции ИИ.

За последние три года компания направила $75 млн на шахматные инициативы по всему миру, включая турниры, образование и подготовку молодых игроков. Основатель холдинга Турлов выдвинул свою кандидатуру на пост президента FIDE, чтобы масштабировать казахстанский опыт развития шахмат на глобальном уровне. Шахматные сервисы будут доступны в Freedom SuperApp. Freedom Holding Corp. активно расширяет присутствие на международных рынках. Компания уже работает в 22 странах, а ее экосистема насчитывает более 14 млн клиентов.

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