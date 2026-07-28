Суд вынес приговор воевавшему за ВСУ наемнику из Ирландии Суд в ДНР приговорил воевавшего за ВСУ наемника из Ирландии к 14 годам колонии

Суд в Донецкой Народной Республике определился с наказанием для наемника из Ирландии Тирнана О'Донована, который воевал на стороне ВСУ, сообщается на официальном сайте Генпрокуратуры России. Мужчину заочно приговорили к 14 годам колонии строгого режима.

По данным ведомства, в июне 2023 года О'Донован приехал на Украину, где вступил в состав формирования иностранных наемников «Избранная рота» в составе ВСУ. До весны 2025 года он принимал участие в боях против ВС РФ, в результате чего гибли мирные жители и разрушалась гражданская инфраструктура.

Наемник объявлен в международный розыск. <...> Суд заочно приговорил О'Донована к 14 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима, — отметили в Генпрокуратуре.

Ранее сообщалось, что Южный окружной военный суд 17 августа начнет слушания уголовного дела в отношении полковника ВСУ Андрея Дзяния. Его обвиняют в организации и руководстве совершением теракта в Ростовской области, в результате которого погиб человек.

До этого бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон заявил, что иностранные наемники, воюющие на стороне Украины, несут значительные потери. Особенно это касается бойцов, прибывших из Колумбии и Бразилии, уточнил эксперт.