Названа дата закрытого слушания по делу полковника ВСУ Дзяния

Южный окружной военный суд 17 августа начнет слушания уголовного дела в отношении полковника ВСУ Андрея Дзяния, заявил ТАСС представитель суда. Мужчину обвиняют в организации и руководстве совершением теракта в Ростовской области, в результате которого погиб человек.

17 августа в 11:30 мск состоится первое слушание по существу по делу Дзяния <...> в закрытом режиме, — отметил собеседник агентства.

Дело будет слушаться заочно, поскольку Дзяний находится в международном розыске. По версии следствия, в ночь на 23 марта 2025 года под его руководством украинские военные, используя не менее 74 беспилотников со взрывчаткой, атаковали российский регион. В результате погиб мирный житель, также была уничтожена его машина.

Ранее суд вынес приговор Евгению Чернышову, передавшему информацию о Новороссийской военно-морской базе сотрудникам Главного управления разведки Министерства обороны Украины. Его приговорили к 22 годам колонии строгого режима и штрафу в размере 150 тыс. рублей.

До этого жителя Макеевки в ДНР приговорили к 23 годам колонии строгого режима с отбыванием первых пяти лет в тюрьме за сотрудничество с ГУР Минобороны Украины и подготовку теракта. Кроме того, мужчине назначен штраф в размере 550 тыс. рублей.