Проблемы с бензином в России
Чемпионат мира по футболу – 2026
Атака США на Венесуэлу
23 июля 2026 в 15:59

Украинский шпион получил внушительный срок в ДНР

Житель Макеевки в ДНР получил 23 года колонии за шпионаж

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Южный окружной военный суд приговорил жителя Макеевки в ДНР к 23 годам колонии строгого режима с отбыванием первых пяти лет в тюрьме за сотрудничество с Главным управлением разведки Минобороны Украины и подготовку теракта, сообщается в Telegram-канале штаба обороны республики. Кроме того, осужденному назначен штраф в размере 550 тыс. рублей.

Южный окружной военный суд признал Ковальчука Никиту Алексеевича виновным в совершении преступлений, предусмотренных ст. 275, ч. 3 ст. 205.1, ч. 2 ст. 205.4, ч. 4 ст. 222.1, и приговорил его к 23 годам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима с отбыванием первых пяти лет в тюрьме, со штрафом в размере 550 тыс. рублей, — говорится в сообщении.

В штабе обороны ДНР уточнили, что осужденный по заданию ГУР Минобороны Украины собирал сведения о дислокации воинских частей в Макеевке, проводил разведку местности у районного военкомата и отслеживал передвижения автомобиля российских военнослужащих. Фигуранта задержали в момент изъятия из тайника взрывного устройства, которое предназначалось для совершения теракта.

Ранее Запорожский областной суд приговорил жителя Мелитополя к 13 годам лишения свободы в колонии строгого режима за шпионаж в пользу ВСУ и публичные призывы к экстремистской деятельности. Мужчине также назначили дополнительное наказание в виде лишения права заниматься администрированием сайтов сроком на один год.

Регионы
ДНР
Макеевка
шпионаж
теракты
ГУР МО Украины
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Протоиерей Ткачев объяснил, почему не стоит завидовать богатым людям
В Госдуме напомнили, кому положен бесплатный проезд к месту отпуска
Диетолог посоветовала, как сделать полезное блюдо вкусным
В Госдуме высказались на внедрение русского языка в бразильских школах
Мишустин рассказал о ситуации в приграничных регионах
Ветеран СВО поделился своим лучшим воспоминанием с фронта
Скончался пострадавший при обстреле магазина в Энергодаре мужчина
Суд закрыл рассмотрение иска к Газманову на 44 млн рублей
Раскрыты причины крушения самолета в Оренбургской области
Появились кадры с прохожим, который плюнул в премьера Венгрии
Терапевт объяснила, как работать на даче без вреда для здоровья
Арестович раскритиковал нового главкома ВСУ после слов о русских
Подросток поджог шкафы на железной дороге в Петербурге
Гигантская пропасть разверзлась посреди трассы в горах Дагестана
Слуцкий высказался о словах Рубио про урегулирование конфликта на Украине
Врач объяснила, какие шаги помогут бросить курить
Полиция Польши депортирует украинца за ложную тревогу в метро
Эндокринолог перечислила главных врагов когнитивного здоровья
Тысяча иностранных наемников ВСУ попала в международный розыск
Ребенок принял магниты за конфеты и попал в реанимацию
Дальше
Самое популярное
Как теперь передавать показания счетчиков воды: важные изменения с августа
Семья и жизнь

Как теперь передавать показания счетчиков воды: важные изменения с августа

Салат «Влашский» давно забыли, а это был хит советских ресторанов: вкуснее надоевшего оливье
Общество

Салат «Влашский» давно забыли, а это был хит советских ресторанов: вкуснее надоевшего оливье

Забыла о покупном хлебе — натираю кабачки в кефир: на стол подаю румяные пышки с чесночным ароматом
Общество

Забыла о покупном хлебе — натираю кабачки в кефир: на стол подаю румяные пышки с чесночным ароматом

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.