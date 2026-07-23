Украинский шпион получил внушительный срок в ДНР Житель Макеевки в ДНР получил 23 года колонии за шпионаж

Южный окружной военный суд приговорил жителя Макеевки в ДНР к 23 годам колонии строгого режима с отбыванием первых пяти лет в тюрьме за сотрудничество с Главным управлением разведки Минобороны Украины и подготовку теракта, сообщается в Telegram-канале штаба обороны республики. Кроме того, осужденному назначен штраф в размере 550 тыс. рублей.

Южный окружной военный суд признал Ковальчука Никиту Алексеевича виновным в совершении преступлений, предусмотренных ст. 275, ч. 3 ст. 205.1, ч. 2 ст. 205.4, ч. 4 ст. 222.1, и приговорил его к 23 годам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима с отбыванием первых пяти лет в тюрьме, со штрафом в размере 550 тыс. рублей, — говорится в сообщении.

В штабе обороны ДНР уточнили, что осужденный по заданию ГУР Минобороны Украины собирал сведения о дислокации воинских частей в Макеевке, проводил разведку местности у районного военкомата и отслеживал передвижения автомобиля российских военнослужащих. Фигуранта задержали в момент изъятия из тайника взрывного устройства, которое предназначалось для совершения теракта.

Ранее Запорожский областной суд приговорил жителя Мелитополя к 13 годам лишения свободы в колонии строгого режима за шпионаж в пользу ВСУ и публичные призывы к экстремистской деятельности. Мужчине также назначили дополнительное наказание в виде лишения права заниматься администрированием сайтов сроком на один год.