Мальчик упал в трехметровый колодец

Сотрудники МЧС спасли ребенка из трехметрового колодца в Макеевке

Пять сотрудников МЧС России спасли восьмилетнего ребенка, который упал в трехметровый колодец в Макеевке в Донецкой Народной Республике, сообщили в ведомстве. Мальчика осмотрели врачи, госпитализация ему не потребовалась.

На придомовой территории многоквартирного дома восьмилетний ребенок упал в колодец глубиной три метра. Сотрудники МЧС России оперативно прибыли на место и с помощью лестницы подняли ребенка на поверхность. После осмотра медиков госпитализация ему не потребовалась, — сказано в сообщении.

Ранее слесарь скончался от отравления во время рабочей смены в Дзержинске. Мужчина спустился в колодец без противогаза и отравился метаном. По технике безопасности средство защиты должно быть закреплено хотя бы на поясе. Коллега пытался реанимировать пострадавшего до приезда скорой, но тот скончался.

До этого восьмилетняя девочка получила травмы, упав в открытый канализационный люк в Чебоксарах. Незакрытый люк канализации был скрыт под слоем снега. Подруга девочки, игравшая поблизости, позвала на помощь взрослых, которые и вытащили ребенка. Пострадавшую передали медикам.

