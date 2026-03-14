14 марта 2026 в 15:50

Девочка упала в открытый канализационный люк в Чебоксарах

Фото: Ilya Moskovets/URA.RU/Global Look Press
Восьмилетняя девочка получила травмы, упав в открытый канализационный люк в Чебоксарах, сообщает прокуратура Чувашии. В момент ЧП крышка люка находилась рядом с колодцем.

Прокуратура Московского района Чебоксар организовала проверку по факту падения ребенка в канализационный колодец через открытый люк, — сообщили в прокуратуре республики.

Незакрытый люк канализации был скрыт под слоем снега. Подруга девочки, игравшая поблизости, вовремя подняла тревогу, благодаря чему взрослые успели быстро прийти на помощь и спасти пострадавшую. Сейчас ребенок находится под наблюдением врачей.

Ранее сотрудники Росгвардии помогли десятилетней девочке, которая провалилась в глубокий сугроб на востоке Москвы. Ребенок не пострадал, правоохранители передали его родителям. Девочка упала в сугроб во время игры. Сверху снег покрылся плотной ледяной коркой, из-за чего ребенок не смог выбраться сам.

Также сообщалось, что в Казани школьница провалилась в один из заброшенных колодцев. Мать девочки быстро вытащила ее оттуда, ребенок не пострадал.

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Орбан раскрыл болезненную правду ЕС по российской энергетике
В Минздраве ответили, правда ли СПИД и туберкулез не лечатся по ОМС
Снег с дождем, летнее тепло? Синоптики удивили прогнозом в Москве на весну
Российский лыжник вошел в десятку лучших на этапе КМ в Норвегии
Один популярный продукт может исчезнуть из России из-за войны в Иране
«Мертвый» слон убил женщину во время селфи
Девочка упала в открытый канализационный люк в Чебоксарах
Суд зачистил Рунет от оправданий сексуальных преступлений
«Ситуация серьезная»: в Европе опасаются нехватки всех видов топлива
В Сети появились фото плакатов с лицом Зеленского в городах Венгрии
В Польше заявили о немецком «вторжении»
Доктор наук лишился колоссальной суммы после «звонка с Госуслуг»
Российские туристы отказываются от полетов в азиатские страны
Работы в саду в марте: что нужно сделать обязательно уже сейчас
Instagram отключит защиту личных сообщений
Молодой мужчина под веществами спустился на пути столичного метро
Сильные дожди и тепло до +15? Погода в Москве в начале недели: чего ждать
Один российский город закрыл аэропорт для самолетов
Политолог ответил, хватит ли у США и Израиля ресурсов для атаки Ирана
«Зеленский здесь не командует»: Орбан ответил на шантаж Киева
Дальше
Самое популярное
Адвокат рассказала о реакции террористов из «Крокуса» на приговор
Москва

Адвокат рассказала о реакции террористов из «Крокуса» на приговор

МОССАД и сектанты: Такер Карлсон назвал тайных хозяев Белого дома
Общество

МОССАД и сектанты: Такер Карлсон назвал тайных хозяев Белого дома

Собираю помидоры кистями, как виноград — до 20 штук с одной ветки: и для теплицы, и для грунта
Общество

Собираю помидоры кистями, как виноград — до 20 штук с одной ветки: и для теплицы, и для грунта

