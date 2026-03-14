Девочка упала в открытый канализационный люк в Чебоксарах

Восьмилетняя девочка получила травмы, упав в открытый канализационный люк в Чебоксарах, сообщает прокуратура Чувашии. В момент ЧП крышка люка находилась рядом с колодцем.

Прокуратура Московского района Чебоксар организовала проверку по факту падения ребенка в канализационный колодец через открытый люк, — сообщили в прокуратуре республики.

Незакрытый люк канализации был скрыт под слоем снега. Подруга девочки, игравшая поблизости, вовремя подняла тревогу, благодаря чему взрослые успели быстро прийти на помощь и спасти пострадавшую. Сейчас ребенок находится под наблюдением врачей.

