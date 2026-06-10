Власти Чувашии озвучили последствия ракетной атаки на регион Дома, административные и соцобъекты повреждены после ракетной атаки в Чувашии

Дома, административные и соцобъекты получили повреждения после ракетной атаки в Чувашии, написал в МАКСе глава региона Олег Николаев. После случившегося губернатор собрал оперативный штаб с участием силовых ведомств и членов правительства, там обсудили ликвидацию последствий.

В результате двух прилетов повреждены жилые дома, административные и социальные объекты. С самого утра на местах работают экстренные службы. Они действуют слаженно, обследуют каждое здание и фиксируют повреждения для дальнейшего восстановления. Ни один человек не останется один на один со своей бедой, — написал глава региона.

По словам Николаева, обошлось без жертв. Губернатор добавил, что один человек остается в больнице, его состояние оценивается как стабильное.

Ранее военный эксперт Василий Дандыкин заявил, что Вооруженные силы Украины могли нанести удар по Чебоксарам с помощью ракет, запущенных из районов Сумской и Харьковской областей. По его словам, дальность этих боеприпасов ограничена, а сами пуски, вероятно, производились на ходу для обеспечения высокой мобильности установок.