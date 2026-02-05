Зимняя Олимпиада — 2026
Глава Чувашии отреагировал на видео с участником СВО на публичных слушаниях

Глава Чувашии назвал смонтированным видеозапись с участником СВО на слушаниях

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Видеозапись, на которой участнику военной операции на Украине якобы не давали выступить на публичных слушаниях в Яльчикском округе в Чувашии, является смонтированной, заявил глава республики Олег Николаев на расширенной пресс-конференции. По его словам, в ситуации разбираются сотрудники правоохранительных органов. Запись трансляции опубликована на странице Николаева во «ВКонтакте».

По тому якобы инциденту: там по видео видно, [что] оно смонтировано было для того, чтобы подать его в определенном ракурсе. И соответствующие разбирательства идут, все расследования назначены, и выводы, конечно же, все будут сделаны, в том числе со стороны правоохранительных органов, — сказал он.

Инцидент произошел 3 февраля на слушаниях по реорганизации больниц в Яльчикском и Шемуршинском округах. После обсуждения в Сети распространилась видеозапись, на которой видно, что участнику СВО якобы не дают выступить с трибуны. В кадре также запечатлено, как его пытаются вывести со сцены сотрудники правоохранительных органов.

Ранее в Белгородской области бывшего ведущего специалиста отдела администрации Старооскольского городского округа Константина Казакевича осудили за кражу денег у бойцов СВО. Старооскольский городской суд назначил ему наказание в виде 5,5 года лишения свободы.

Чувашия
СВО
Олег Николаев
военные
слушания
