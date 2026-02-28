Трамп выразил свое мнение о продолжении конфликта на Украине

Президент США Дональд Трамп заявил, что считает безумным продолжение конфликта на Украине. Такое мнение он выразил после слов президента Украины Владимира Зеленского о нежелании выводить подразделения ВСУ из Донбасса.

Безумие, что этот конфликт продолжается, — отметил президент.

Ранее Зеленский выразил сомнения в надежности Трампа как партнера. Он уточнил, что Киеву необходимы долгосрочные гарантии безопасности, так как руководители США меняются и полагаться только на одного человека нецелесообразно.

До этого журналист Екатерина Мур заявила, что заявленная Трампом цель завершить украинский конфликт к 4 июля выглядит трудновыполнимой. Установленные главой Белого дома сроки вряд ли будут соблюдены, отметила она.

Тем временем немецкое издание Spiegel написало, что европейские лидеры не смогли договориться с Зеленским о дальнейшем финансировании Киева на встрече в Мюнхене. Провал переговоров произошел на фоне острой нехватки боеприпасов у Вооруженных сил Украины и истощения зенитных систем.