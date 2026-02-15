Зимняя Олимпиада — 2026
15 февраля 2026 в 05:46

В Германии указали на тотальный провал переговоров в Мюнхене

Spiegel: переговоры в Мюнхене о новом финансировании Украины провалились

Выступление Владимира Зеленского на Мюнхенской конференции Выступление Владимира Зеленского на Мюнхенской конференции Фото: IMAGO/Andreas Stroh/Global Look Press
Европейские лидеры не смогли договориться с президентом Украины Владимиром Зеленским о дальнейшем финансировании Киева на встрече в Мюнхене, сообщает Spiegel. Провал переговоров произошел на фоне острой нехватки боеприпасов у Вооруженных сил Украины и истощения зенитных систем.

Ключевое предложение Берлина — использовать свыше €90 млрд евро (8,2 трлн рублей) из замороженных российских активов для закупки вооружений в США. Однако оно не нашло поддержки.

По сведениям издания, Зеленскому пришлось сменить риторику. После жесткой критики европейцев в Давосе он переключил гнев на ушедшую администрацию экс-лидера США Джо Байдена. При этом на фронте ситуация остается критической.

Это одна из худших вещей, что можно услышать лидеру страны во время конфликта: когда командующий ВВС говорит, что зенитные установки пусты, — указано в тексте.

Ранее канадский журналист Аарон Мате подверг резкой критике отказ президента Украины от мирных переговоров с Россией в 2022 году. Он назвал это решение одним из худших, среди принятых политиком за последнее время. По мнению репортера, тогда существовал реальный шанс остановить военные действия.

