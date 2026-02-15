Зимняя Олимпиада — 2026
15 февраля 2026 в 00:14

«Худшее решение»: на Западе оценили отказ Зеленского от мирных переговоров

Журналист Мате счел отказ Зеленского от переговоров в 2022 году худшим решением

Владимир Зеленский Владимир Зеленский Фото: Keystone Press Agency/Global Look Press
Канадский журналист Аарон Мате в социальной сети Х подверг резкой критике отказ президента Украины Владимира Зеленского от мирных переговоров с Россией в 2022 году. Он назвал это решение одним из худших, среди принятых политиком за последнее время. По мнению репортера, тогда существовал реальный шанс остановить военные действия.

Мате напомнил, что отказ от переговоров с Россией произошел дважды: сначала весной, а затем и в ноябре того же года. Журналист особо подчеркнул, что эти шаги были предприняты при поддержке администрации экс-президента США Джо Байдена, а также вопреки рекомендациям высокопоставленных военных.

Однажды, когда нам наконец разрешат об этом поговорить, отказ Зеленского <…> от продолжении переговоров в ноябре 2022 года, войдет в число худших решений за последнее время, — написал журналист.

Ранее сообщалось, что власти ФРГ не встречали президента Украины в аэропорту Мюнхена перед началом конференции. У трапа самолета были лишь сотрудники посольства страны. По мнению ряда экспертов, это говорит об игнорировании политика со стороны властей.

