Миллионы россиян получат прибавку к пенсии с 1 апреля Финансист Финогенова: социальные пенсии проиндексируют на 6,8% с 1 апреля

С 1 апреля в России пройдет индексация социальных пенсий на 6,8%, сообщила РИА Новости профессор РЭУ имени Плеханова Юлия Финогенова. Повышение затронет пенсии по инвалидности всех групп, выплаты инвалидам с детства и детям-инвалидам.

С 1 апреля ожидается индексация социальных пенсий на величину роста прожиточного минимума пенсионера. Размер увеличения составит 6,8%. Также будут проиндексированы социальные пенсии по инвалидности I, II, III групп, пенсии инвалидам с детства, а также пенсии детям-инвалидам, — сказала Финогенова.

Прибавку получат также дети-сироты, представители малочисленных народов Севера и федеральные льготники. Для граждан, которым в апреле исполнится 80 лет или будет присвоена первая группа инвалидности, фиксированная часть страховой пенсии вырастет вдвое.

Ранее стало известно, что средний размер социальной пенсии в России после индексации 1 апреля 2026 года превысит 16,5 тыс. рублей. Как сообщила эксперт Президентской академии Татьяна Подольская, выплаты проиндексируют на 6,8%.