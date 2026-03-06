Юрист ответил, ждать ли увеличения размера алиментов в России

Новость об увеличении размера алиментов в России является фейком, заявил NEWS.ru председатель правления межрегиональной общественной организации «Отцы рядом», юрист Иван Курбаков. По его словам, подобные публикации в Сети вызывают вопросы у жителей страны, столкнувшихся с алиментными обязательствами.

В новостных лентах активно муссируется тезис, что с 1 марта алименты резко возросли. Эта информация, вызывает вопросы у граждан, столкнувшихся с алиментными обязательствами: правда ли это, и как можно получить повышенные выплаты? Важно сразу внести ясность: данное утверждение является в корне неверным и вводит людей в заблуждение. Суть законодательной поправки заключается исключительно в изменении методики расчета социальных пособий для получателей алиментов, — пояснил Курбаков.

Он отметил, что ключевое нововведение затрагивает ситуации, когда алименты не были взысканы через суд или оформлены нотариальным соглашением. По словам юриста, теперь, при оценке нуждаемости семьи, органы соцзащиты будут учитывать не фактическое поступление средств, а расчетную величину от средней зарплаты по субъекту.

Норма закона об алиментах устанавливает следующий принцип: для определения права на соцподдержку, например, пособия малоимущим, необходимо учитывать весь доход семьи, включая алиментные выплаты. Ключевое нововведение касается ситуаций, когда алименты не взысканы в судебном порядке и не оформлены нотариальным соглашением. Что изменится на практике? Если ранее для расчета пособия учитывался фактический размер алиментных поступлений, то теперь в безотчетных случаях будет применяться расчетная величина. При определении нуждаемости семьи и размера пособия органы соцзащиты будут исходить из того, что родитель получает алименты в размере, рассчитанном от средней заработной платы по субъекту, — пояснил Курбаков.

Ранее адвокат Олег Ритман заявил, что за неуплату алиментов грозит административная ответственность. По его словам, нарушителя могут ждать до 15 суток ареста или штрафы на сумму до 20 тыс. рублей. Он добавил, что в некоторых случаях может наступить и уголовная ответственность.