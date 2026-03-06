Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
06 марта 2026 в 16:04

Юрист ответил, ждать ли увеличения размера алиментов в России

Юрист Курбаков: новость об увеличении размера алиментов является фейком

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Новость об увеличении размера алиментов в России является фейком, заявил NEWS.ru председатель правления межрегиональной общественной организации «Отцы рядом», юрист Иван Курбаков. По его словам, подобные публикации в Сети вызывают вопросы у жителей страны, столкнувшихся с алиментными обязательствами.

В новостных лентах активно муссируется тезис, что с 1 марта алименты резко возросли. Эта информация, вызывает вопросы у граждан, столкнувшихся с алиментными обязательствами: правда ли это, и как можно получить повышенные выплаты? Важно сразу внести ясность: данное утверждение является в корне неверным и вводит людей в заблуждение. Суть законодательной поправки заключается исключительно в изменении методики расчета социальных пособий для получателей алиментов, — пояснил Курбаков.

Он отметил, что ключевое нововведение затрагивает ситуации, когда алименты не были взысканы через суд или оформлены нотариальным соглашением. По словам юриста, теперь, при оценке нуждаемости семьи, органы соцзащиты будут учитывать не фактическое поступление средств, а расчетную величину от средней зарплаты по субъекту.

Норма закона об алиментах устанавливает следующий принцип: для определения права на соцподдержку, например, пособия малоимущим, необходимо учитывать весь доход семьи, включая алиментные выплаты. Ключевое нововведение касается ситуаций, когда алименты не взысканы в судебном порядке и не оформлены нотариальным соглашением. Что изменится на практике? Если ранее для расчета пособия учитывался фактический размер алиментных поступлений, то теперь в безотчетных случаях будет применяться расчетная величина. При определении нуждаемости семьи и размера пособия органы соцзащиты будут исходить из того, что родитель получает алименты в размере, рассчитанном от средней заработной платы по субъекту, — пояснил Курбаков.

Ранее адвокат Олег Ритман заявил, что за неуплату алиментов грозит административная ответственность. По его словам, нарушителя могут ждать до 15 суток ареста или штрафы на сумму до 20 тыс. рублей. Он добавил, что в некоторых случаях может наступить и уголовная ответственность.

россияне
алименты
выплаты
семьи
Дмитрий Бугров
Д. Бугров
Яна Стойкова
Я. Стойкова
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Появились кадры взрывов в иранском городе Илам
Европейская страна объявила о закрытии воздушного пространства
Израиль заявил об атаке на иранского командира высокого ранга
На Украине увидели в Венгрии угрозу своему выживанию
В Иране начались протесты
Азербайджан направил в ICAO отчет по атаке БПЛА на Нахичевань
США признались в бесчеловечном ударе рядом с иранской школой в Минабе
Туристам посоветовали не аннулировать туры в ОАЭ из-за проблем с вылетами
Политолог раскрыл, почему Трамп потребовал от Ирана капитуляции
Назначение во МХАТ, премия, штрафы, суд: как живет Сергей Безруков
Названы регионы, где ожидаются адские температурные качели от -25 до +4
В США раскрыли, когда начнут сопровождать суда через Ормузский пролив
Стало известно о новой «победе» девочки-вундеркинда Тепляковой
Обвиняемому в жестоком избиении модели Кузьмину продлили домашний арест
«Мы не зависим от внешних игроков»: посол Ирана о защите страны и помощи РФ
Появились кадры операции по задержанию в Венгрии инкассаторов с Украины
Brent впервые с апреля 2024 года достигла $90 за баррель
Погранпосты Ирака атаковали с воздуха
Иран не примет участия в Паралимпийских играх в Италии
WSJ: Кувейт начал сокращать добычу и переработку нефти
Дальше
Самое популярное
Жуткий план США потерпел крах: шок-прогноз Жириновского на 2026 год
Общество

Жуткий план США потерпел крах: шок-прогноз Жириновского на 2026 год

Активы на 5 млрд рублей изъяли у экс-министра культуры Москвы
Москва

Активы на 5 млрд рублей изъяли у экс-министра культуры Москвы

Нарезаю апельсин кружочками и кидаю на сковороду: простой и вкусный десерт к чаю за 10 минут
Общество

Нарезаю апельсин кружочками и кидаю на сковороду: простой и вкусный десерт к чаю за 10 минут

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.