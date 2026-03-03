Зимняя Олимпиада — 2026
03 марта 2026 в 10:01

Неплательщик алиментов прятался в шкафу у истекающего кровью россиянина

Разбойное нападение в Благовещенске вывело на след неплательщика алиментов

В Благовещенске оперативники, задерживая подозреваемого в разбойном нападении, обнаружили в шкафу его раненого знакомого, который находился в федеральном розыске за неуплату алиментов, передает Telegram-канал Amur Mash. Поводом для визита силовиков стало заявление местной жительницы.

Женщина рассказала полицейским, что на улице на нее набросился неизвестный с ножом и попытался похитить мобильный телефон, однако его спугнули прохожие. Личность злоумышленника установили быстро. Он признался, что перед нападением распивал алкоголь со своим приятелем и в ходе ссоры ударил того ножом.

Прибыв по адресу, где произошла поножовщина, сотрудники органов обнаружили истекающего кровью потерпевшего с ранением спины. Во время ожидании скорой помощи в комнатном шкафу нашли еще одного человека. Выяснилось, что летний мужчина длительное время скрывался от судебных приставов из-за задолженности по алиментам.

Ранее в Санкт-Петербурге должник пытался спрятаться от приставов в диване. Сотрудники вместе со взыскателем алиментов приехали к мужчине домой.

