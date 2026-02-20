Зимняя Олимпиада — 2026
Должник из Петербурга пытался спрятаться от приставов в диване

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
В Санкт-Петербурге должник пытался спрятаться от приставов в диване, сообщает Мойка 78 со ссылкой на пресс-службу ГУ ФССП региона. Сотрудники вместе со взыскателем алиментов приехали к мужчине домой.

В ведомстве рассказали, что местный житель накопил долг по алиментам дочери в размере более 300 тыс. рублей. Другой жилец квартиры уведомил приставов, что должника нет дома, однако они решили осмотреть помещение.

В ходе осмотра сотрудники ведомства обнаружили мужчину, который прятался под диваном. Его задержали и доставили в отделение.

Ранее сообщалось, что житель Санкт-Петербурга попытался оспорить отцовство, чтобы избежать уплаты алиментов. Мужчина обратился в суд с целью установления отцовства, однако ДНК-тест подтвердил родство.

